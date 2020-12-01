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偏鄉部落白牌車跑聯外接駁 南投縣表同意雙管齊下
針對交通部長林佳龍日前已批准「汽車運輸業管理規則」修正條文，象徵未來公路主管機關可輔導當地社會團體或個人，以白牌車成立偏鄉汽車客運業方式經營，正在推動小黃公車的南投縣，對此大表歡迎，期待修正條文及施行細則能早日公布，副縣長陳正昇指出，在此之前，工務處及社勞處仍推動小黃公車上路的可行性方案。
南投縣工務處說，目前對偏鄉不足的交通運輸法令，包含自用車載客、職業駕駛等，交通部表示年底前將完成法規修改；事實上南投偏鄉山區道路難行，在欠缺大眾交通工具下，白牌車在各景點接駁，早已行之有年，很高興中央這次跳脫既有思維修法，大幅鬆綁偏鄉運輸服務相關規定，讓偏鄉可投入更彈性、多元的服務，讓有限資源投入當地通勤、通學、購物、就醫。
林佳龍在臉書上指出，偏鄉公車可能1小時才1班，且只走大馬路無法深入部落，車上只有小貓兩三隻；經過4個月多月的研議，以台東縣「噗噗共乘」的經驗，交通部通過新修正條文後，縣市政府可以在偏鄉地區，規劃特殊服務方式，同時輔導當地社會團體或個人成立市區汽車客運業經營，完善偏鄉所欠缺的公共運輸。
南投縣政府表示，台東縣延平鄉鸞山村的噗噗共乘服務，由交通部補助經費，並與在地非營利組織合作，善用部落的人力與車輛，協助接送孩子就學、長者就醫，而負責駕駛的部落青年，也可以獲得報酬、增加收入，也非常適合縣內偏鄉山區實施，希望早點看到修正條文及細則；本月仍努力推動小黃公車，雙管齊下解決縣內欠缺的大眾運輸。
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