抽最大獎50兩黃金！快來更新App 台中購物節女麗購啟動

台中市政府為延續2020「台中購物節」熱潮，今天起舉辦長達60天的「2020台中女麗購」活動，活動到明年2月6日；透過更新「台中購物節」App，民眾至台中任一店家消費累計滿500元即獲得一次線上天天抽、活動現場周周抽、雙周抽、月月抽大獎，以及最後登場的最大獎黃金50兩，搶攻耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶採購旺季的「女麗」市場商機。

2020「台中購物節」App長達43天，購物節官網加上電商平台，線上總瀏覽量突破8億；另App下載數衝破34.4萬人次，更創造超過90.34億消費金額，居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，並榮獲2020全球ICT卓越獎首獎肯定。

台中市副市長令狐榮達說，台中女麗購活動今天登場，不但有各界女麗們亮麗現身，並邀新生代藝人林彥君一同揭開活動序幕，並邀請台中女中儀隊表演，為活動增添多元女麗風采。

令狐榮達指出，根據第二屆台中購物節資料數據得出，女性消費族群佔比逾六成，顯示女性經濟不容忽視。接下來耶誕節、跨年慶及農曆新年等重要節日，市府為再創購物熱潮、打造主題消費，特別推出女麗購活動，期透過節慶的搭配，結合豐富獎項的規劃，再次推高經濟產值、發展本市產業。