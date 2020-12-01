南投縣食安條例瘦肉精零檢出 網友：想搬到南投住

南投縣議會昨天三讀通過「南投縣食品安全管理自治條例」，嚴格要求肉品萊克多巴胺等乙型受體素零檢出，否則將開罰10萬元，不只南投縣民支持食安自治條例，連網路也肯定南投縣府會的決心，紛紛回應「支持零檢出」、「我想搬去南投了」、「住在南投，以南投人為傲」，南投縣長林明溱今天表示，縣府一定會嚴格把關禁止萊豬到南投，維護縣民健康。

中央明年元旦開放美國萊豬進口，引發各界反彈，民眾更擔心瘦肉精豬肉影響健康， 這次南投縣議會定期會，議員都對開放萊豬感到憂慮，尤其是校園營養午餐如何把關，更是議員關切焦點。縣長林明溱說重話，如果學校營養午餐未依採購標準，驗出萊克多巴胺，校長立刻調職。

縣民堅決反對萊豬進口，南投縣議會全體議員力挺南投縣食安管理自治條例草案三讀通過。未來南投縣會加強稽查，如發現在南投縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，檢出乙型受體素者，將開罰10萬元，縣府呼籲業者切勿因小失大，拒絕販賣萊豬及相關產製品。

林明溱說，國人喜歡吃豬肉及製品，每人每年猪肉消費量達40公斤，萊豬一旦開放，對國人的健康影響很大。雖然中央明年元旦開放進口萊豬，但政府功能就是在保護人民，法令、政策執行時，對人民有利的要從寬處理，對健康有害的要從嚴把關，從民意強烈反對萊豬，支持瘦肉精零檢出，縣府一定會從嚴執行，元旦起加強稽查，維護縣民健康。