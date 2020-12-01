基層公所開源 彰化縣轄鄉出租電桿羅馬旗田尾得第一

基層公所財政拮据，想方設法開拓財源，彰化縣有多個基層公所多處設置並出租電桿懸掛雙面羅馬旗，員林市每年可收入約60萬元，田尾鄉是知名觀光景點，以每年約24萬元在縣轄鄉名列前茅；懸掛羅馬旗的大多是建商廣告建案，廣告熱點集中在中山路（台一線）。

田尾鄉長林守政今天表示，彰化縣基層公所依照懸掛廣告物管理自治條例，在道路電桿和路燈燈桿設置旗竿，減少直接貼在電桿和燈桿變成髒亂汙漬，旗竿出租懸掛廣告物，每面150元，每兩個月為一期，每年穩定收入約24萬元，對鄉庫不無小補。

田尾鄉是名聞遐邇的花鄉，台一線車流量大，分隔島種樹綠美化環境，也是廣告熱點，廠商最愛租用掛旗的路段，接下來依序是富農路、光復路、民族路、民生路，租用懸掛羅馬旗幾乎終年不斷；鄉長林守政說，若是公益性質或鄉內農業團體舉辦活動，申請懸掛廣告物，鄉公所都免費給予宣傳。

員林市是全縣第二大縣轄市，懸掛羅馬旗租金也小有斬獲，清潔隊統計每年收入約60萬元，承租熱點在員林大道兩側、中山路和縣道，貫穿市中心的萬年路是示範道路不得懸掛廣告物，員林大道分隔島的路燈燈桿和電線桿也不能懸掛。

是不是觀光旅遊景點差很多，彰化縣大鎮溪湖雖然房地產熱絡，活動也不少，但路燈和電桿的羅馬旗租金一年僅約13萬；鎮公所表示，將加強宣導，請廠商多多利用合法廣告點。