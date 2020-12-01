快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基層公所開源 彰化縣轄鄉出租電桿羅馬旗田尾得第一

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣花鄉田尾有知名旅遊景點的優勢，連電桿羅馬旗生意都比大鎮來得好。記者簡慧珍／攝影
彰化縣花鄉田尾有知名旅遊景點的優勢，連電桿羅馬旗生意都比大鎮來得好。記者簡慧珍／攝影

基層公所財政拮据，想方設法開拓財源，彰化縣有多個基層公所多處設置並出租電桿懸掛雙面羅馬旗，員林市每年可收入約60萬元，田尾鄉是知名觀光景點，以每年約24萬元在縣轄鄉名列前茅；懸掛羅馬旗的大多是建商廣告建案，廣告熱點集中在中山路（台一線）。

田尾鄉長林守政今天表示，彰化縣基層公所依照懸掛廣告物管理自治條例，在道路電桿和路燈燈桿設置旗竿，減少直接貼在電桿和燈桿變成髒亂汙漬，旗竿出租懸掛廣告物，每面150元，每兩個月為一期，每年穩定收入約24萬元，對鄉庫不無小補。

田尾鄉是名聞遐邇的花鄉，台一線車流量大，分隔島種樹綠美化環境，也是廣告熱點，廠商最愛租用掛旗的路段，接下來依序是富農路、光復路、民族路、民生路，租用懸掛羅馬旗幾乎終年不斷；鄉長林守政說，若是公益性質或鄉內農業團體舉辦活動，申請懸掛廣告物，鄉公所都免費給予宣傳。

員林市是全縣第二大縣轄市，懸掛羅馬旗租金也小有斬獲，清潔隊統計每年收入約60萬元，承租熱點在員林大道兩側、中山路和縣道，貫穿市中心的萬年路是示範道路不得懸掛廣告物，員林大道分隔島的路燈燈桿和電線桿也不能懸掛。

是不是觀光旅遊景點差很多，彰化縣大鎮溪湖雖然房地產熱絡，活動也不少，但路燈和電桿的羅馬旗租金一年僅約13萬；鎮公所表示，將加強宣導，請廠商多多利用合法廣告點。

廣告 羅馬

延伸閱讀

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

彰化縣醫師公會70周年 醫師說出這一年防疫心聲

彰化139線奪命彎道又車禍！轎車撞斷電桿人受傷

相關新聞

抽最大獎50兩黃金！快來更新App 台中購物節女麗購啟動

台中市政府為延續2020「台中購物節」熱潮，今天起舉辦長達60天的「2020台中女麗購」活動，活動到明年2月6日；透過更...

【重磅快評】這樣的中捷會不會成了雲霄飛車？

中捷綠線熱鬧展開試乘，沒料到隨即因「車廂間半永久性連接器軸心斷裂」緊急喊停。停止試營運回廠檢修後，糟糕，又發現還其他連接...

苦盼11年的中捷 何時無阻暢行？

「台中人終於有捷運了！」11月16日試營運首日，這句話響徹大台中地區。但迎來好消息沒多久，11月21日中午台中捷運卻傳出意料，使得試營運戛然而止。

中捷噪音吵到要吃安眠藥 中捷：研用新式潤軌裝置降噪

台中市議會今進行市政總質詢，市議員沈佑蓮指出，捷運綠線北屯段噪音問題還是困擾沿線不少居民，她指出，接到民眾陳情，從中捷綠...

南投縣食安條例瘦肉精零檢出 網友：想搬到南投住

南投縣議會昨天三讀通過「南投縣食品安全管理自治條例」，嚴格要求肉品萊克多巴胺等乙型受體素零檢出，否則將開罰10萬元，不只...

基層公所開源 彰化縣轄鄉出租電桿羅馬旗田尾得第一

基層公所財政拮据，想方設法開拓財源，彰化縣有多個基層公所多處設置並出租電桿懸掛雙面羅馬旗，員林市每年可收入約60萬元，田...

騎車吃美食、尋媽祖廟之美 台中「萬眾騎BIKE」報名啦

台中市6家媽祖廟每年共同舉辦的「萬眾騎BIKE」活動，明年3月6日輪由北屯朝聖宮舉辦，6家媽祖廟負責人上午舉辦聯合記者會...

別再找北捷？ 議員：花地鐵的錢台中人只得到高架捷運

台中捷運因車廂１支連結器軸心斷裂試營運喊卡，後續又發現6輛出問題，國民黨市議員李中今天在議會總質詢要求市府「再蓋捷運不要...

台中太平蝙蝠洞延伸步道完工 兩座古樸風情跨越橋

台中太平知名景點蝙蝠洞，在百蝠橋休憩區開放後，吸引許多人走訪，台中市觀光旅遊局投入近1700萬元預算推動「台中市蝙蝠洞延...

縣市幸福指數中市居住滿意度六都第一 3項指標均進步

經濟日報公布「2020縣市幸福指數大調查」台中市在「居住滿意度」指標為六都第1。台中市議員沈佑蓮指出，這項調查，台中市「...

口罩迷注意 南投埔里建醮「神獸口罩」限量送4天

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會將於12月2日登場，而今年適逢120年，除循傳統興設總壇及醮壇，當地公所更結合地方創生推出...

台灣智慧營運塔 被批像空中樓閣

水湳中央公園即將在12月6日開幕啟用，園區內最重要建築「台灣智慧營運塔」，規畫近10年仍未見進度，議員批此塔像空中樓閣；...

熱門新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。