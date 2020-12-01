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中捷噪音吵到要吃安眠藥 中捷：研用新式潤軌裝置降噪
台中市議會今進行市政總質詢，市議員沈佑蓮指出，捷運綠線北屯段噪音問題還是困擾沿線不少居民，她指出，接到民眾陳情，從中捷綠線試運轉「天天得吃安眠藥才能入睡」因深夜低頻的噪音，讓居民很抓狂。她指出，尤其在多個轉彎處，列車剎車減速、轉彎的摩擦聲，長期折磨，交通局與中捷都應該落實改善。
台中捷運公司表示，捷運綠線工程單位北捷局為降低噪音，採取設置隔音牆、浮動式道床、採用降噪車輪、輪緣潤滑裝置等多項措施，中捷公司另加強軌道相關設備的養護作業，並持續調整降噪設備，確保輪軌降噪功能正常，同時規劃強化潤滑裝置等方案，精進現有降噪措施。
中捷公司指出，經北捷局量測「捷運綠線噪音尚符合法規標準」針對民眾反映噪音較大區段從北屯總站至舊社站，電聯車將降速行駛以降低轉彎噪音；另中捷公司已邀集噪音專家學者及北捷局、市府交通局積極研擬增設較新技術的輪軌潤滑裝置，並持續依民眾意見實測調整。
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