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騎車吃美食、尋媽祖廟之美 台中「萬眾騎BIKE」報名啦

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
朝聖宮主委李煥湘（中）、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）和樂成宮董事長郭松益聯合受訪，表示歡迎大家報名參加活動。記者黃寅／攝影
朝聖宮主委李煥湘（中）、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）和樂成宮董事長郭松益聯合受訪，表示歡迎大家報名參加活動。記者黃寅／攝影

台中市6家媽祖廟每年共同舉辦的「萬眾騎BIKE」活動，明年3月6日輪由北屯朝聖宮舉辦，6家媽祖廟負責人上午舉辦聯合記者會，除了歡迎大家一起共襄盛舉，健身、吃美食又瞭解媽祖文化，全程都還會遵守防疫規定，做好健康管理。

6家媽祖廟除了朝聖宮，還有大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮，以及豐原鎮清宮。

朝聖宮主委李煥湘指出，為了宣揚媽祖信仰，萬眾騎BIKE活動已舉辦10屆，明年是第11次舉辦。方式和往年一樣，就是邀請信眾一起騎腳踏車，在6尊媽祖安座的前導車引導下，以一天的時間逐一騎到6家媽祖宮廟。當到了每一間媽祖宮，就可以稍做休息，再往下一站進行，全程有90公里。全程只要蒐集任4家媽祖廟的祈福章，就可以領取完騎獎章。

他說，沒有自行車的朋友們別擔心，活動會提供捷安特、台灣雲豹的租車服務，凡有需求的騎友，只要至報名官網點選租車服務表單填寫，就可挑選適合的自行車，並在活動當天送到起點。

活動時如果身體狀況不佳、體力透支，主辦單位也有提供道路接駁，可以至鄰近的接駁點搭車至宮廟休息，補充體力後再騎乘至下一個宮廟。

鎮瀾宮董事長顏清標認為，活動實在很有意義，也助於大家的健康，去年有萬人參加，希望今年人數更多。副董事長鄭銘坤說，每家宮廟當地有特色美食，像是萬和宮的麻薏、樂成宮的大麵羹、鎮瀾宮的芋頭米粉等都十分知名，其他各地美食也有待大家去探索。

樂成宮董事長郭松益也說，參加這個活動既能健身，又等於從市區到山線、海線走了一趟，實在很有意義。

網路報名: https://lohasnet.tw/Folkbiking2021/，宮廟現場報名:台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮

捷安特83家現場報名據點: https://reurl.cc/A8aVe8

客服專線: (04)2688-8599 分機25、22、32

活動小組官方LINE@:http://nav.cx/3e6stEj

台中市6家媽祖廟每年共同舉辦的「萬眾騎BIKE」活動，明年3月6日輪由北屯朝聖宮舉辦，上午舉辦聯合記者會。記者黃寅／攝影
台中市6家媽祖廟每年共同舉辦的「萬眾騎BIKE」活動，明年3月6日輪由北屯朝聖宮舉辦，上午舉辦聯合記者會。記者黃寅／攝影

媽祖 鎮瀾宮

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