光復新村彩繪貓頭鷹公仔12月5日登場 網路開始報名了

台中市勞工局為推廣光復新村青創基地及霧峰在地特色，12月5日在光復新村青創基地舉辦2梯次「霧峰鄉鳥貓頭鷹公仔彩繪活動」，每梯次限額25名。彩繪完成的貓頭鷹公仔，將作為裝置藝術佈置在光復新村各個角落，融入在地特色，讓到訪遊客拍照打卡，歡迎踴躍報名。

這場彩繪活動也要和民眾一起認識光復新村的眷村文化，藉由觀察光復新村內的建築、人文、自然植物分別代表的顏色，引導參與者進行彩繪，彩繪主題將以貓頭鷹為創作主軸，結合眷村的文化元素，讓參與者在彩繪過程中瞭解貓頭鷹的特色，也能夠保存屬於光復新村的情感記憶。