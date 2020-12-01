光復新村彩繪貓頭鷹公仔12月5日登場 網路開始報名了
台中市勞工局為推廣光復新村青創基地及霧峰在地特色，12月5日在光復新村青創基地舉辦2梯次「霧峰鄉鳥貓頭鷹公仔彩繪活動」，每梯次限額25名。彩繪完成的貓頭鷹公仔，將作為裝置藝術佈置在光復新村各個角落，融入在地特色，讓到訪遊客拍照打卡，歡迎踴躍報名。
這場彩繪活動也要和民眾一起認識光復新村的眷村文化，藉由觀察光復新村內的建築、人文、自然植物分別代表的顏色，引導參與者進行彩繪，彩繪主題將以貓頭鷹為創作主軸，結合眷村的文化元素，讓參與者在彩繪過程中瞭解貓頭鷹的特色，也能夠保存屬於光復新村的情感記憶。
彩繪貓頭鷹活動每梯次前20名採網路報名，並保留5個名額於每梯次活動前30分鐘開放現場報名，報名連結： https://reurl.cc/e87Y4m ；另現場也安排街頭藝人表演，活動詳情可至台中市青年一站式創業入口網站：https://www.tcdream.taichung.gov.tw/及臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/catchstarTaichung查詢。
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