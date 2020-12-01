快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】這樣的中捷會不會成了雲霄飛車？

聯合報 / 主筆室
中捷綠線熱試乘後因軸心斷裂緊急喊停，回廠檢修後又發現還其他連接器有同樣的軸心斷裂、材質劣化情況。圖／中捷公司提供
中捷綠線熱試乘後因軸心斷裂緊急喊停，回廠檢修後又發現還其他連接器有同樣的軸心斷裂、材質劣化情況。圖／中捷公司提供

中捷綠線熱鬧展開試乘，沒料到隨即因「車廂間半永久性連接器軸心斷裂」緊急喊停。停止試營運回廠檢修後，糟糕，又發現還其他連接器有同樣的軸心斷裂、材質劣化情況，警覺事情不單純，展開緊急應變。

中市府是中捷的頂頭上司，顯然沒察覺事情的嚴重性，以為換了連接器軸承就沒事了；對外宣稱承包商北捷、營運管理中捷、設備承造的日商川崎會認真檢修。看來川崎當回事，找來美國下包技師一起來台檢討。雖然中捷說這是重大事故，但市府沒多話，上級督導交通部更不吭聲。

事發兩週，卻無聲無息，聲稱以非破壞檢測瞭解軸承材質問題；結果呢？不見後續處理情形媒體披露。原來，北捷承建、中捷營運、川崎承造三方認為可大事化小，無聲無息讓事件落幕；事情真的如此單純？

結構、材質的事，不能像交通事件車輛擦撞鈑金凹陷那麼簡單；軸心斷裂是材料瑕疵的大事，不是外蒙皮擦擦粉就能混過，尤其，不會是單一一組，可能是一批。北捷、中捷、川崎想「私了」，很開玩笑；萬一中捷如期通車營運，行走高架路段車廂連接器軸心斷裂，從高架路段衝下，那會是上國際版的新聞。

找製造商川崎負責？可以，但不該是全部。幾十年前川崎是日本的本土產業，設計、生產、售後服務全包，現在早就是跨國企業、八國聯軍，只是掛「川崎」牌子而已；中捷出事，日本川崎找美國技師就說明跨國合作的事實，要「冤有頭」，不容易。

參考運安會初步調查台鐵普悠瑪事件的「陣仗」，就能瞭解中捷事故不可能、也不應該私了。運安會查知普悠瑪的自動防護裝置〈ATP〉是日車會社轉包加拿大龐巴迪廠製造，龐巴迪再轉給瑞典小包生產；當時的調查過程即一路追到瑞典小包，要他們來台灣對證。

中捷的狀況可能沒有普悠瑪複雜，但川崎邀美國技師來台，雖然是負責的態度，但顯示車子出問題的源頭不那麼單純，中捷、北捷、川崎想私了，絕不可以；交通部不能置身事外，運安會也該積極介入。

中捷 北捷 運安會

延伸閱讀

苦盼11年的中捷 何時無阻暢行？

中捷綠線第2支軸心斷裂 市議員砲聲隆隆

影／疑中捷買到「車王」要求全換新 議員：否則民眾不敢搭

中捷列車系統性疑慮？北市：安全第一 正嚴謹解決問題

相關新聞

抽最大獎50兩黃金！快來更新App 台中購物節女麗購啟動

台中市政府為延續2020「台中購物節」熱潮，今天起舉辦長達60天的「2020台中女麗購」活動，活動到明年2月6日；透過更...

【重磅快評】這樣的中捷會不會成了雲霄飛車？

中捷綠線熱鬧展開試乘，沒料到隨即因「車廂間半永久性連接器軸心斷裂」緊急喊停。停止試營運回廠檢修後，糟糕，又發現還其他連接...

苦盼11年的中捷 何時無阻暢行？

「台中人終於有捷運了！」11月16日試營運首日，這句話響徹大台中地區。但迎來好消息沒多久，11月21日中午台中捷運卻傳出意料，使得試營運戛然而止。

中捷噪音吵到要吃安眠藥 中捷：研用新式潤軌裝置降噪

台中市議會今進行市政總質詢，市議員沈佑蓮指出，捷運綠線北屯段噪音問題還是困擾沿線不少居民，她指出，接到民眾陳情，從中捷綠...

南投縣食安條例瘦肉精零檢出 網友：想搬到南投住

南投縣議會昨天三讀通過「南投縣食品安全管理自治條例」，嚴格要求肉品萊克多巴胺等乙型受體素零檢出，否則將開罰10萬元，不只...

基層公所開源 彰化縣轄鄉出租電桿羅馬旗田尾得第一

基層公所財政拮据，想方設法開拓財源，彰化縣有多個基層公所多處設置並出租電桿懸掛雙面羅馬旗，員林市每年可收入約60萬元，田...

騎車吃美食、尋媽祖廟之美 台中「萬眾騎BIKE」報名啦

台中市6家媽祖廟每年共同舉辦的「萬眾騎BIKE」活動，明年3月6日輪由北屯朝聖宮舉辦，6家媽祖廟負責人上午舉辦聯合記者會...

別再找北捷？ 議員：花地鐵的錢台中人只得到高架捷運

台中捷運因車廂１支連結器軸心斷裂試營運喊卡，後續又發現6輛出問題，國民黨市議員李中今天在議會總質詢要求市府「再蓋捷運不要...

台中太平蝙蝠洞延伸步道完工 兩座古樸風情跨越橋

台中太平知名景點蝙蝠洞，在百蝠橋休憩區開放後，吸引許多人走訪，台中市觀光旅遊局投入近1700萬元預算推動「台中市蝙蝠洞延...

縣市幸福指數中市居住滿意度六都第一 3項指標均進步

經濟日報公布「2020縣市幸福指數大調查」台中市在「居住滿意度」指標為六都第1。台中市議員沈佑蓮指出，這項調查，台中市「...

口罩迷注意 南投埔里建醮「神獸口罩」限量送4天

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會將於12月2日登場，而今年適逢120年，除循傳統興設總壇及醮壇，當地公所更結合地方創生推出...

台灣智慧營運塔 被批像空中樓閣

水湳中央公園即將在12月6日開幕啟用，園區內最重要建築「台灣智慧營運塔」，規畫近10年仍未見進度，議員批此塔像空中樓閣；...

熱門新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。