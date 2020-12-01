【重磅快評】這樣的中捷會不會成了雲霄飛車？

中捷綠線熱鬧展開試乘，沒料到隨即因「車廂間半永久性連接器軸心斷裂」緊急喊停。停止試營運回廠檢修後，糟糕，又發現還其他連接器有同樣的軸心斷裂、材質劣化情況，警覺事情不單純，展開緊急應變。

中市府是中捷的頂頭上司，顯然沒察覺事情的嚴重性，以為換了連接器軸承就沒事了；對外宣稱承包商北捷、營運管理中捷、設備承造的日商川崎會認真檢修。看來川崎當回事，找來美國下包技師一起來台檢討。雖然中捷說這是重大事故，但市府沒多話，上級督導交通部更不吭聲。

事發兩週，卻無聲無息，聲稱以非破壞檢測瞭解軸承材質問題；結果呢？不見後續處理情形媒體披露。原來，北捷承建、中捷營運、川崎承造三方認為可大事化小，無聲無息讓事件落幕；事情真的如此單純？

結構、材質的事，不能像交通事件車輛擦撞鈑金凹陷那麼簡單；軸心斷裂是材料瑕疵的大事，不是外蒙皮擦擦粉就能混過，尤其，不會是單一一組，可能是一批。北捷、中捷、川崎想「私了」，很開玩笑；萬一中捷如期通車營運，行走高架路段車廂連接器軸心斷裂，從高架路段衝下，那會是上國際版的新聞。

找製造商川崎負責？可以，但不該是全部。幾十年前川崎是日本的本土產業，設計、生產、售後服務全包，現在早就是跨國企業、八國聯軍，只是掛「川崎」牌子而已；中捷出事，日本川崎找美國技師就說明跨國合作的事實，要「冤有頭」，不容易。

參考運安會初步調查台鐵普悠瑪事件的「陣仗」，就能瞭解中捷事故不可能、也不應該私了。運安會查知普悠瑪的自動防護裝置〈ATP〉是日車會社轉包加拿大龐巴迪廠製造，龐巴迪再轉給瑞典小包生產；當時的調查過程即一路追到瑞典小包，要他們來台灣對證。

中捷的狀況可能沒有普悠瑪複雜，但川崎邀美國技師來台，雖然是負責的態度，但顯示車子出問題的源頭不那麼單純，中捷、北捷、川崎想私了，絕不可以；交通部不能置身事外，運安會也該積極介入。