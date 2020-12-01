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縣市幸福指數中市居住滿意度六都第一 3項指標均進步
經濟日報公布「2020縣市幸福指數大調查」台中市在「居住滿意度」指標為六都第1。台中市議員沈佑蓮指出，這項調查，台中市「政府統計數據」及「民意調查結果」都有大幅進步，希望市府團隊加把勁，延續市民的幸福感。中市府表示，對每份民調都虛心接受，以平常心當作參考，並持續努力各項市政建設。
經濟日報幸福指數大調查是「政府統計數據」與「民意調查結果」綜合計算出的結果，民調訪問樣本數達16820有效樣本，為台灣同性質樣本數中最多，確保準確度。
沈佑蓮表示，「民調指數」台中在六都排名第2名，比去年進步4名（去年六都第6名），全國第10名（較去年進步8名，去年全國第18名）其中在「居住滿意度」指標為六都第1。
「幸福指數」台中今年六都排名第3名，較去年進步3名（去年六都第6名）；今年全國第8名，較去年進步8名）（去年全國第16名）。
「統計指數」：六都排名第3名（與去年相同），全國第5名（較去年進步2名，去年全國第7名）。其中，在「人身安全」指標表現為六都第1。
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