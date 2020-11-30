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別燒稻草啦！回收稻草成農村美景 拍網美照也很讚

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供

農民燒稻草造成空氣汙染，甚至濃煙妨礙道路行車視線等，彰化縣田中鎮青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。田中鎮長洪麗娜也被這美景吸引，並認為將稻草回收再利用才是更環保的方式，要求公所農業課加強宣導。

彰化縣環保局局長江培根表示，今年彰化縣已裁罰52件燃燒稻草汙染案，去年也有裁罰38件，燃燒稻草造成空氣汙染，依空汙法可處罰1200元到10萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿觸法。

王崇仁在稻作收割時都會駕著專業稻草打包機快速的將稻草捆成一綑綑，再回收利用。王崇仁說，回收的稻草可讓茶園和菜園再利用，用稻草覆蓋住茶苗和菜苗，防止雜草叢生，也可減少使用除草劑，一舉兩得。

目前自己家中就種有六公頃多田地的王崇仁說，除回收自己己家裡的稻草，今年已幫其他農民免費收集20公頃農地的稻草，轉賣給茶園或菜園再利用，也有農民自己需要稻草再利用，就提供收費的代為打包。

不過王崇仁也說，目前在田中地區願意被免費收集稻草的農民似乎意願不高，不少農民還是認為燒過稻草可將田間的害蟲燒死，稻草灰燼還可當成堆肥來滋養農地，所以將稻草給他免費收集的意願就不是很高。

青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，田中鎮長洪麗娜也被這美景吸引，並認為將稻草回收再利用才是更環保的方式，要求公所農業課加強宣導。圖／田中公所提供
青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，田中鎮長洪麗娜也被這美景吸引，並認為將稻草回收再利用才是更環保的方式，要求公所農業課加強宣導。圖／田中公所提供

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