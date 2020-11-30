南投議會通過食安條例 豬肉檢出瘦肉精最高罰10萬
南投縣議會今天通過南投縣食品安全管理自治條例草案，要求縣內販售的豬肉或加工品須為「零檢出」瘦肉精，違者可處新台幣10萬元罰鍰，縣政府表示，食安自治條例公布後施行。
含萊克多巴胺美國豬肉明年開放進口，南投縣政府通過南投縣食品安全管理自治條例草案，送縣議會審議，內容規定南投縣內豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精，違者開罰，今天獲南投縣議會三讀通過，條例公布後施行，生鮮豬肉或加工品檢出萊克多巴胺最高罰10萬元。
縣議會今天舉行定期會，三讀通過南投縣政府提出的南投縣食品安全管理自治條例，草案內容規定縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，一律不得檢出萊克多巴胺等乙型受體素，違者可處3萬元到10萬元罰鍰，並可命令停止販售及封存產品。
南投縣議會議長何勝豐說，縣府應嚴格執行萊克多巴胺「零檢出」規定，且對學生營養午餐豬肉食材也要嚴加把關。
南投縣長林明溱說，感謝縣議會支持並通過南投縣食品安全管理自治條例草案，中央宣告，明年1月1日含瘦肉精的美豬將進來台灣，為守護民眾健康，南投縣一定嚴格執行「零檢出」規定，也呼籲商家不要違反，抓到販售含瘦肉精豬肉一定重罰。
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