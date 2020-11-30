快訊

高雄男狂買1元購物袋洗發票 財政部回應了

南投議會通過食安條例 豬肉檢出瘦肉精最高罰10萬

中央社 / 南投縣30日電

南投縣議會今天通過南投縣食品安全管理自治條例草案，要求縣內販售的豬肉或加工品須為「零檢出」瘦肉精，違者可處新台幣10萬元罰鍰，縣政府表示，食安自治條例公布後施行。

萊克多巴胺美國豬肉明年開放進口，南投縣政府通過南投縣食品安全管理自治條例草案，送縣議會審議，內容規定南投縣內豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精，違者開罰，今天獲南投縣議會三讀通過，條例公布後施行，生鮮豬肉或加工品檢出萊克多巴胺最高罰10萬元。

縣議會今天舉行定期會，三讀通過南投縣政府提出的南投縣食品安全管理自治條例，草案內容規定縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，一律不得檢出萊克多巴胺等乙型受體素，違者可處3萬元到10萬元罰鍰，並可命令停止販售及封存產品。

南投縣議會議長何勝豐說，縣府應嚴格執行萊克多巴胺「零檢出」規定，且對學生營養午餐豬肉食材也要嚴加把關。

南投縣長林明溱說，感謝縣議會支持並通過南投縣食品安全管理自治條例草案，中央宣告，明年1月1日含瘦肉精的美豬將進來台灣，為守護民眾健康，南投縣一定嚴格執行「零檢出」規定，也呼籲商家不要違反，抓到販售含瘦肉精豬肉一定重罰。

萊克多巴胺 瘦肉精 食品安全

延伸閱讀

首張台灣豬標章明日貼出 陳吉仲：認產地就能避免萊豬

南投流感疫苗剩餘劑量不多 明起高風險慢性病可接種

南投縣勇奪全國語文競賽40項特優 刷新歷年紀錄

竹市啟動肉品標示輔導專案 訪視215豬肉產品攤商

相關新聞

影／別燒稻草啦！回收稻草成農村美景 拍網美照也很讚

農民燒稻草造成空氣汙染，甚至濃煙妨礙道路行車視線等，彰化縣田中鎮青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村...

中捷電聯車聯結器斷裂 北捷局要求廠商找出原因並改善

台中捷運綠線電聯車聯結器斷裂事件，台北捷運局表示，北捷局及日商川崎重工自11月23日開始進行全車隊（36支軸心）檢測，截...

中捷綠線第2支軸心斷裂 市議員砲聲隆隆

台中捷運綠線檢修發現第2支連結器軸心斷裂，多名市議員今天在總質詢提出通車時程、安全檢測等問題，市府表示，經第三方公正單位...

影／台中市府開會討論空汙防治 環團要盧秀燕「更有魄力」

台中市環保局下午舉辦空氣汙染防制計畫(109~112年)草案研商會議，有多個環保團體人士參與，談論的話題很多，但這也引起...

台灣智慧營運塔＝空中樓閣？ 議員：空轉兩年沒定案

水湳中央公園即將在12月6日開幕啟用，園區內最重要的建築「台灣智慧營運塔」市議員林祈烽批評「台灣智慧營運塔」卻不見規劃進...

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

彰化縣埤頭鄉市中心「彰化百寶村」外牆彩繪吸睛，縣政府擴大範圍，將整體營造7處公共事業單位門前的人行步道，及鄉公所對面民宅...

中市府啟動秋冬防疫專案 12月1日起進市府全程戴口罩

台中市政府配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」明天起(12月1日)進入台中市政府及所屬各機關，須全程戴...

台中耶誕跨年倒數疫情卻升高 盧秀燕：依標準研議停辦

中央流行疫情指揮中心12月1日啟動「秋冬防疫專案」市府新聞局預估，台中跨年活動可能約10萬人參加，市議員黃守達指出，今年...

中捷車廂疑軸心斷裂 北市：已要求日商全部重新訂購

台中捷運暫停試營運，台中市長盧秀燕指出，日本組裝的9節列車18輛電聯車中，6輛連結器無法拆卸，其中一輛在拉車回廠的過程中...

影／疑中捷買到「車王」要求全換新 議員：否則民眾不敢搭

中捷公司今天公布綠線車隊另一節車廂連結器軸心也斷裂，另有6個軸心無法拆解，民進黨議員聯合質詢指，民眾已不信任現在的車廂，...

中捷列車系統性疑慮？北市：安全第一 正嚴謹解決問題

台中捷運停試營運，市長盧秀燕今早宣布，市府懷疑中捷列車仍有系統性疑慮，認為北捷局報告不周全，已退回北捷報告。對此，台北市...

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

彰化縣今年花椰菜評鑑，冠軍由花椰菜故鄉溪湖鎮農民抱走，亞軍、季軍和兩名優勝都是大城鄉農民奪下，而且得獎農民都住魚寮社區，...

熱門新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

2020縣市幸福指數調查 嘉義市奪冠成大黑馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。