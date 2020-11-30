快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

秋冬防疫 台中跨年晚會民眾全程戴口罩

中央社 / 台中30日電

秋冬防疫專案12月1日啟動，12月31日登場的2021台中跨年晚會將視疫情採滾動式調整辦理方式，參與民眾全程配戴口罩，現場加強人力舉牌宣導，若疫情嚴重將採「線上直播」方式。

台中市議會今天進行總質詢，民進黨籍市議員黃守達表示，台中市今年的跨年晚會在中央公園、大里仁化公園雙現場舉辦，去年跨年人潮多達10萬人次，市府對大型活動舉辦的防疫標準為何，如何避免成為防疫破口。

台中市長盧秀燕表示，已進行多次桌上模擬演練，預估可能發生的狀況，如有狀況發生將採取管控人數、視訊轉播，甚至可能停辦活動。

台中市新聞局長黃國瑋表示，台中跨年晚會將視疫情滾動調整辦理方式，疫情加劇將採「有條件辦理」，總量控管參與人數並實聯制登記，參與民眾須全程配戴口罩，現場將配置人力舉牌提醒。如疫情嚴重不宜開放民眾聚集，將採「線上直播」，在原先規劃的平台同步收看2021台中跨年晚會節目。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心將在12月1日起實施「秋冬防疫專案」，因應年底跨年等大型活動，台中市只要符合發生1例不明感染源本土病例、單週3例本土病例、社區或醫院院內群聚案件，或依中央流行疫情指揮中心公告、最新規定，將改為有條件辦理、線上辦理或停辦。

跨年晚會 疫情 台中市

延伸閱讀

北市跨年晚會卡司 魚丁糸周興哲助陣

台中耶誕跨年倒數疫情卻升高 盧秀燕：依標準研議停辦

影／疑中捷買到「車王」要求全換新 議員：否則民眾不敢搭

12月1日起秋冬防疫上路 進出桃園機場須佩戴口罩

相關新聞

中捷電聯車聯結器斷裂 北捷局要求廠商找出原因並改善

台中捷運綠線電聯車聯結器斷裂事件，台北捷運局表示，北捷局及日商川崎重工自11月23日開始進行全車隊（36支軸心）檢測，截...

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

彰化縣埤頭鄉市中心「彰化百寶村」外牆彩繪吸睛，縣政府擴大範圍，將整體營造7處公共事業單位門前的人行步道，及鄉公所對面民宅...

中市府啟動秋冬防疫專案 12月1日起進市府全程戴口罩

台中市政府配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」明天起(12月1日)進入台中市政府及所屬各機關，須全程戴...

台中耶誕跨年倒數疫情卻升高 盧秀燕：依標準研議停辦

中央流行疫情指揮中心12月1日啟動「秋冬防疫專案」市府新聞局預估，台中跨年活動可能約10萬人參加，市議員黃守達指出，今年...

中捷車廂疑軸心斷裂 北市：已要求日商全部重新訂購

台中捷運暫停試營運，台中市長盧秀燕指出，日本組裝的9節列車18輛電聯車中，6輛連結器無法拆卸，其中一輛在拉車回廠的過程中...

影／疑中捷買到「車王」要求全換新 議員：否則民眾不敢搭

中捷公司今天公布綠線車隊另一節車廂連結器軸心也斷裂，另有6個軸心無法拆解，民進黨議員聯合質詢指，民眾已不信任現在的車廂，...

議員批中捷履勘無用 盧秀燕：同意無限期後延試營運

中捷從日本進口的9列車廂有7輛出問題，市長盧秀燕要求負責承包工程的北捷局查個心落石出。民進黨台中市議員陳淑華今質疑，北捷...

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

彰化縣今年花椰菜評鑑，冠軍由花椰菜故鄉溪湖鎮農民抱走，亞軍、季軍和兩名優勝都是大城鄉農民奪下，而且得獎農民都住魚寮社區，...

中警林志營12年關懷弱勢600件 警政署頒績優員警

警政署在前天頒發全國警察協助推行急難紓困績優員警獎項，全國共有8名員警入選，其中台中市警一分局警員林志營獲獎，成為台中市...

台中房價看一次漲一次買房掙扎 盧秀燕：打擊不法炒作

台中房價直直漲，除雙北，台中市今年第1季平均購屋總價首度站上千萬，達1059萬元，和7年多前實價登錄上路時相比，大增34...

影／后里泰安羽粼落羽松復古風開放 國旅風帶來人潮

國旅人潮不斷，台中后里泰安羽粼落羽松園區今年新增許多設施和裝置藝術，也首次收50清潔費，人潮不斷，今天周一有大批遊客入園...

中捷綠線第2支軸心斷裂 市議員砲聲隆隆

台中捷運綠線檢修發現第2支連結器軸心斷裂，多名市議員今天在總質詢提出通車時程、安全檢測等問題，市府表示，經第三方公正單位...

熱門新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

社宅8年5萬戶 柯文哲坦承政見吹牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。