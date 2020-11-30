秋冬防疫 台中跨年晚會民眾全程戴口罩

秋冬防疫專案12月1日啟動，12月31日登場的2021台中跨年晚會將視疫情採滾動式調整辦理方式，參與民眾全程配戴口罩，現場加強人力舉牌宣導，若疫情嚴重將採「線上直播」方式。

台中市議會今天進行總質詢，民進黨籍市議員黃守達表示，台中市今年的跨年晚會在中央公園、大里仁化公園雙現場舉辦，去年跨年人潮多達10萬人次，市府對大型活動舉辦的防疫標準為何，如何避免成為防疫破口。

台中市長盧秀燕表示，已進行多次桌上模擬演練，預估可能發生的狀況，如有狀況發生將採取管控人數、視訊轉播，甚至可能停辦活動。

台中市新聞局長黃國瑋表示，台中跨年晚會將視疫情滾動調整辦理方式，疫情加劇將採「有條件辦理」，總量控管參與人數並實聯制登記，參與民眾須全程配戴口罩，現場將配置人力舉牌提醒。如疫情嚴重不宜開放民眾聚集，將採「線上直播」，在原先規劃的平台同步收看2021台中跨年晚會節目。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心將在12月1日起實施「秋冬防疫專案」，因應年底跨年等大型活動，台中市只要符合發生1例不明感染源本土病例、單週3例本土病例、社區或醫院院內群聚案件，或依中央流行疫情指揮中心公告、最新規定，將改為有條件辦理、線上辦理或停辦。