中捷綠線第2支軸心斷裂 市議員砲聲隆隆

台中捷運綠線檢修發現第2支連結器軸心斷裂，多名市議員今天在總質詢提出通車時程、安全檢測等問題，市府表示，經第三方公正單位檢測，安全無虞後才恢復通車。

台中捷運綠線21日因列車的連結器軸心斷裂故障，試營運6天後喊卡，29日再發現第2支軸心有斷裂情形，市府退回北捷局報告，市長盧秀燕要求重新全面性檢測，提出完善解決方案，「安全是所有交通建設最高指標」。

台中市議會今天進行總質詢，多名民進黨籍市議員針對中捷綠線安全檢測、通車問題等提出質詢。市議員楊典忠指出，21日有列車出現問題後，竟還行駛了6小時，無視民眾乘車安全。市議員林德宇質疑，中捷在空車測試時沒問題，為何載人跑了6天就出現問題。

交通局長葉昭甫表示，當系統出現狀況，車輛會立即減速停駛，當天其他列車並無異常訊號出現，先將故障的列車障礙排除，當晚對故障列車進行檢測，決定暫停試營運。

中捷董事長林志盈表示，北捷局、川崎重工23日開始檢測，有6支因拆解困難，後又發現第2支連結器軸心類似斷裂狀況，不排除拆解時造成損傷，但確切原因待調查。

市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源表示，履勘時難道沒發現連結器問題，市府要求北捷局提出解決方案，但中捷為北捷局興建，無疑「球員兼裁判」，要求北捷局到議會說明。

市長盧秀燕表示，中捷綠線的故障問題，北捷局當然要負責，雖然依三方契約北捷局可不用來備詢，過去中捷發生鋼箱梁斷裂，北捷局有派人來議會報告，後續了解後按照議會要求。

盧秀燕指出，市府昨天退回北捷局的報告，主要是為安全把關，因安全還有疑慮，安全把關者不會隨便放水，北捷局提出檢討報告後，由公正第三方驗證，她強調，「安全是所有交通建設最高指標」，不會為了通車而通車。

立法院副院長蔡其昌今天在臉書發文指出，中捷又發現第2根斷裂軸心，試營運已有50萬人次搭乘後，陸續爆發重大問題。他要求台中市政府對安全零妥協，不得在有安全疑慮下，任意讓市民上車進行試營運，並且要公開、透明、即時讓人民知道台中捷運檢測相關訊息。台中市政府表示，檢測結果出爐後會立刻對外說明。