影／台中市府開會討論空汙防治 環團要盧秀燕「更有魄力」

台中市環保局下午舉辦空氣汙染防制計畫(109~112年)草案研商會議，有多個環保團體人士參與，談論的話題很多，但這也引起環保人士楊國禎等人的不滿，數度提出程序問題，批評會議設計不佳、沒有討論要點，應該開真正的研討會。

據了解，所謂的空氣汙染防制計畫是各縣市政府依空氣汙染防制法訂出未幾年的工作計畫，並送環保署同意後執行。因關係未來數年的空汙防治，因此引起環團人士注意。市府本月18日已開過一場會議，聽取各界意見，但因環團人士質疑開會前通知的時間太短，沒有辦法消化市府的草案，市府因此今再次舉辦會議，同時亦邀其他各界人士參與。

楊國禎在會議一開始即提出程序問題，指「這不是研商，也不是會議」，但主持會議的環保局主任秘書商文麟仍按「議程」進行。但楊國禎仍認為，會議沒有議程，只是為了依形式開個會，報告一下規範和綱要，要向上面環保署交待而已。不過，商文麟後來仍按原計畫，請已登記的人發言，並表示會一併回應，而楊仍數度抗議。

有多個環保團體人士在會中從不同層面輪流發言，有人質疑環保汙染防治的標準訂的太低，以致政府的防治動作啟動的太慢；也有人建議公共自行車租賃系統（iBike）應該倍增；還有人認為廟宇應減香、紙錢減量，以及傳統市場應限制機車進入，以免造成汙染等，發言十分多元。

還有環保人士指出，環團的角色就是暢議和監督，市府則應勇於執行，例如廟宇減香和減燒紙錢，就應把空氣盒子直接裝進去，讓民眾知道汙染情形如何。還有環保人士要市長盧秀燕應更有魄力，必要時「帶我們去抗議也可以」。

環保局和交通局、教育局等相關單位對與會人士所所提問題都予回答，商文麟並表示，今的討論有許多已跨出空氣汙染防制計畫範疇，會一併呈至市府的空氣品質改善委員會，進行跨局處協調，並由市長裁示。