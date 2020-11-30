台灣智慧營運塔＝空中樓閣？ 議員：空轉兩年沒定案

水湳中央公園即將在12月6日開幕啟用，園區內最重要的建築「台灣智慧營運塔」市議員林祈烽批評「台灣智慧營運塔」卻不見規劃進度，像空中樓閣。市長盧秀燕回應，兩位前市長規劃方向截然相反，胡志強要建如東京鐵塔的門戶地標，林佳龍前市長則強調建築物要有智慧的營運內容和產業進駐，她要求給一點時間，這不能「黑白蓋一蓋」要把兩位市長的東西「共融」不易。

議員林祈烽今在市政總質詢問市長「台灣智慧營運塔」的規劃進度？未來有何用途？林祈烽說，市長上任已快要2年，在今年施政報告完全沒提到台灣智慧營運塔任何規劃進度，現在都還是座「空中樓閣」一切都要重頭再來過？

市長盧秀燕表示，前市長胡志強要做的是台灣塔，是台中市的門戶地標，就像東京鐵塔一樣，強調的是高度，著眼在經濟和觀光，要給台中市一個有特色的建物地標；前市長林佳龍剛好相反，他不太重視建築形狀，強調的是智慧的營運內容要放到建築物內，包括有產業進駐營運等等。

盧秀燕指出，兩位前市長的規劃剛剛好相反，兩位又都規劃了4~5年以上的時間，胡市長規劃了13年沒有蓋起來，林市長又調整了4年，表示這是重大案子，兩位市長的規劃又都很有道理，加上每位議員的立場又都不一樣，所以她要取其長，結合兩者的優點，雄心壯志比他們更大，又要有地標，又要有建築的景觀特色，成為台中市的門戶，營運內容又要達到智慧和結合產業等等。

盧秀燕強調，在兩任市長任內都沒有完成的計畫案，在她任內要整合，請議員給她一點時間，因為不是「黑白蓋一蓋」隨便調一調、畫一畫就好，這是台中市最寶貴的土地，再來也要考慮市府財務問題，不可能要馬兒好又要馬兒不吃草，要蓋多大的規模？財務和施政優先怎麼處理？內部開會還沒有定案前，不必宣布，因為要把兩位市長的東西調在一起的確不容易。

林祈烽批評，再過2年，園區內的各項重大建設可能都已經完工或接近完工狀態，如果「台灣智慧營運塔」才要動工興建，建築圍籬開始圍起來，大型工程車進進出出，園區工地內每天都是飛揚的塵土、噪音，台中中央公園的美感，豈不被這座大型工地破壞怠盡？