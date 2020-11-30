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彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉市區多了一幢南歐風情的建物彩繪，接近完工階段，引人注目。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉市區多了一幢南歐風情的建物彩繪，接近完工階段，引人注目。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉市中心「彰化百寶村」外牆彩繪吸睛，縣政府擴大範圍，將整體營造7處公共事業單位門前的人行步道，及鄉公所對面民宅立面，塑造南歐休閒氣氛的休憩環境，未來將結合百寶村，由點而面擴大發展埤頭鄉旅遊。

埤頭郷公所對面的民宅立面彩繪即將完成，洋溢異國風情，令路人眼睛為之一亮。縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平說，埤頭鄉市區的環境改造計分為兩大部分，鄉公所對面的民宅立面彩繪屬於街區改善計畫的一環，委託高雄彩繪團隊創作。

劉玉平表示，埤頭鄉街區改善計畫涵蓋7處公共事業單位，中華電信到郵局，門面人行步道都重新施設，增加旅遊景點指標系統、休憩與遊憩設施，縣政府委請專業團隊以埤頭鄉特產白米為主題設計吉祥物，沿途人行步道內側放置約4組吉祥物，既美化街區又可供拍照。

埤頭鄉農會經營的彰化百寶村，經營合約今年11月中旬到期，暫停營業，縣政府辦理招標，12月甄選新營運團隊，目前沒有明確重新開館日期。鄉農會外牆原有彩繪，納入街區工程做部分改善，連同埤頭鄉市區街區計畫工程，預計明年春節前完工。

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