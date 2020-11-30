台中市雙十公車限定市民優惠 綁卡作業12月1日開跑

台中市雙十公車優惠措施明年起限定市民及在中市就讀的外縣市學生，台中市交通局今天表示，明天起民眾可到台灣大道市政大樓等處申請綁卡作業，才可在明年使用雙十公車優惠。

明年1月1日起雙十公車優惠政策限台中市民、市民的新住民配偶及在台中就學的外縣市學生，要享用雙十公車優惠需先綁定電子票證，綁卡作業明天起開跑。

交通局長葉昭甫表示，民眾明起可至市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、各區公所、各戶政事務所、6處捷運站（松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日）及市府公布的圖書館等95處申請地點辦理綁卡作業。

交通局指出，明起除將開放一般民眾綁卡，也同步進行國、高中校園巡迴綁卡至12月31日，學童若在校已申請「兒童卡」，將透過校園巡迴期間由學校發放（不另安排巡迴綁卡），若未申請兒童卡，已滿6歲、未滿12歲的孩童家長，仍可自備半票卡前往各申請地點辦理綁卡，或於12月15日以後再前往各區公所申請兒童卡。

葉昭甫提醒，65歲以上長輩與身心障礙朋友使用台中市敬老愛心卡，免經綁定即可享雙十公車優惠，未來搭乘公車10公里內不扣點，搭乘超過10公里最多扣10點；非市民持電子票證搭乘公車，全票僅扣15元（享5元優惠），後續將再依實際搭乘距離於下車時扣款。