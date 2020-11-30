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大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉魚寮社區盛產花椰菜，資深青農、社區理事長蔡保修（左）傳授栽種技術給青農，鄉代許瑞芳（左二）認為可推廣加工副產品花椰菜米。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣大城鄉魚寮社區盛產花椰菜，資深青農、社區理事長蔡保修（左）傳授栽種技術給青農，鄉代許瑞芳（左二）認為可推廣加工副產品花椰菜米。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣今年花椰菜評鑑，冠軍由花椰菜故鄉溪湖鎮農民抱走，亞軍、季軍和兩名優勝都是大城鄉農民奪下，而且得獎農民都住魚寮社區，現在花椰菜盛產季節，農家忙著為花椰菜「蓋布袋」。

「我們的花椰菜都沒沾染農藥，水沖一下就可以下鍋。」青農許智堯今天表示，花椰菜種植約50多天結球，結球僅5天至8、9天，農民在球心出現時用不織布包裹，一方面保護不沾染藥物，另一方面防止白色花球曬太陽變黃，煮食時味道苦澀，民眾購買花椰菜時，盡量挑選白色花球。

花椰菜是大城鄉上山村魚寮社區的主要農作物，每年7月播種，按照不同月份種植不同品種，種到翌年國曆3月20日，接著輪種青蔥。今年度得獎品種是稱俗「大青」的50號，每個重量逾1公斤；季軍王素珠說，大城土質和溪湖鎮的不同，加上管理方式有別於溪湖農民，花椰菜莖與葉都較粗大，結球也大，口感跟溪湖不太一樣，各有擁護者。

青農蔡志昇從台北返鄉協助家人種花椰菜，「播種、施肥、除草、覆蓋、採收，種植花椰菜很費工。」他從父親蔡保修學得種植技術，魚寮社區臨近海邊，海風大，花椰菜一定要長得壯好擋風，每朵花球都覆蓋不織布，「白白胖胖」賣相好才受消費者喜愛。

大城鄉民代表許瑞芳說，魚寮社區種植花椰菜的農民從兩代到四代，技術代代相傳，「風頭水尾」村庄能種出高品質花椰菜，只輸給溪湖鎮，是魚寮村農民的驕傲，現在社會重視保健養生，花椰菜不只當作蔬菜，還可以製成花椰菜米，為農民帶來副產品的收入。

農民 青農

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