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水保局推黑翅鳶尋家記繪本 扎根生態保育

中央社 / 台中30日電

行政院農業委員會水土保持局台中分局邀請專家學者共同創作「黑翅鳶尋家記」繪本，結合今年閱讀活動，捐贈給台中市各級圖書館，期許生態保育及友善農業向下扎根。

水土保持局台中分局今天表示，自3年前在台中市霧峰區推動黑翅鳶鼠害防治技術，今年更邀霧峰在地圖文創作達人及屏東科大野生動物保育研究所、霧峰區農會、台灣野鳥協會與彰化鳥會等專家共同創作「黑翅鳶尋家記」繪本。

水保局台中分局指出，黑翅鳶捕鼠的防治技術自推動以來，已在全台各地引起關注，農會也推出「黑翅鳶米」，打造全程友善的產業鏈，使霧峰區60公頃友善良田達到減少二氧化碳排放、合理化施肥、不用藥及品牌提升等效益，達成生態效益高達新台幣800多萬元。

霧峰在地人暨繪本作家小熊表示，很開心看到世界最美麗的猛禽降臨在家鄉霧峰，黑翅鳶不只是農民的好朋友，更是所有人類的好朋友，其生存狀況反映生態環境的優劣，盼能號召更多人來保護牠們，並且從小扎根。

屏科大野保所鳥類生態研究室研究人員林惠珊表示，各地推動的黑翅鳶棲架中，以霧峰的成效最高、面積最大，黑翅鳶對鼠害防治的貢獻，當地農民讚譽有加。藉由黑翅鳶繪本故事加分，未來將結合台灣野鳥協會及台灣兒童食育協會，串連食農教育推廣力量，讓在地繪本故事能被更多人看見。

水保局台中分局不僅將「黑翅鳶尋家記」繪本捐贈台中市各級圖書館，也捐給霧峰區農會、台灣野鳥協會等單位，希望在地人認識在地保育故事，目前更著手進行繪本說故事培訓，盼讓更多人認識黑翅鳶。

黑翅鳶 農會 台中市

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