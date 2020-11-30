台中房價看一次漲一次買房掙扎 盧秀燕：打擊不法炒作

台中房價直直漲，除雙北，台中市今年第1季平均購屋總價首度站上千萬，達1059萬元，和7年多前實價登錄上路時相比，大增347萬，平均漲幅將近五成，相當驚人。市議員陳淑華說，近2年來購屋族房屋越買越小、每坪單價越買越貴，消費者「看一次漲一次」「內心掙扎」難道年輕人住台中難道只能買小房或至買不起？要求市府抑制炒作。

台中市長盧秀燕說，上月聞訊有建商還沒取得建照就開紅單賣房，市府法制局消保官馬上行動前往稽查，隔天就下架，市府對違法不寬貸。另市府大降地價稅、努力建社宅，這都是市府的作為。不過房價漲是好還是不好？有雙面看法，已持有者希望房價不要掉、希望漲，但想買房者希望房價不要漲。

陳淑華、邱素貞說，房價穩定對民眾比較好，漲也傷民、跌也傷民。台中市近年房價漲幅驚人，尤新屋房價，2003、2004年時新建每坪約10到12萬元，現在西屯南屯建案公開的牌價高達40、50萬元，讓人誤以為是七期房價；特定區塊成交價格依媒體報導竟然高達80、90萬元，何其恐怖！

陳淑華舉內政部不動產資訊平台統計住宅買賣契約的平均總價為例，2002年實施實價登錄以來，到今年Q2為止，台中市住宅平均購屋總價漲幅是六都的第一名，漲幅高達50.35%，台中市2002年Q3平均購屋總價711萬元大幅漲到今年Q2的1069萬元，購屋成本高到年輕人越來越難承擔。

有市民告訴陳淑華，他去看房，房價看一次漲一次，從每坪35萬元，漲了二、三次到現在每坪40幾萬元，這是怎麼回事？當初沒能力買，現在更不敢買了，他百思不解，為何短短的時間可以漲成這樣，是銷售手法？這是房價飆漲？還是炒作？這簡直是逼他遠離台中？