快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中房價看一次漲一次買房掙扎 盧秀燕：打擊不法炒作

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市房價近10年來平均房價漲五成，漲勢驚人。記者陳秋雲／攝影
台中市房價近10年來平均房價漲五成，漲勢驚人。記者陳秋雲／攝影

台中房價直直漲，除雙北，台中市今年第1季平均購屋總價首度站上千萬，達1059萬元，和7年多前實價登錄上路時相比，大增347萬，平均漲幅將近五成，相當驚人。市議員陳淑華說，近2年來購屋族房屋越買越小、每坪單價越買越貴，消費者「看一次漲一次」「內心掙扎」難道年輕人住台中難道只能買小房或至買不起？要求市府抑制炒作。

台中市長盧秀燕說，上月聞訊有建商還沒取得建照就開紅單賣房，市府法制局消保官馬上行動前往稽查，隔天就下架，市府對違法不寬貸。另市府大降地價稅、努力建社宅，這都是市府的作為。不過房價漲是好還是不好？有雙面看法，已持有者希望房價不要掉、希望漲，但想買房者希望房價不要漲。

陳淑華、邱素貞說，房價穩定對民眾比較好，漲也傷民、跌也傷民。台中市近年房價漲幅驚人，尤新屋房價，2003、2004年時新建每坪約10到12萬元，現在西屯南屯建案公開的牌價高達40、50萬元，讓人誤以為是七期房價；特定區塊成交價格依媒體報導竟然高達80、90萬元，何其恐怖！

陳淑華舉內政部不動產資訊平台統計住宅買賣契約的平均總價為例，2002年實施實價登錄以來，到今年Q2為止，台中市住宅平均購屋總價漲幅是六都的第一名，漲幅高達50.35%，台中市2002年Q3平均購屋總價711萬元大幅漲到今年Q2的1069萬元，購屋成本高到年輕人越來越難承擔。

有市民告訴陳淑華，他去看房，房價看一次漲一次，從每坪35萬元，漲了二、三次到現在每坪40幾萬元，這是怎麼回事？當初沒能力買，現在更不敢買了，他百思不解，為何短短的時間可以漲成這樣，是銷售手法？這是房價飆漲？還是炒作？這簡直是逼他遠離台中？

陳淑華說，建商囤地的情況日益嚴重，製造房地奇貨可居；甚至，購物節的首獎變成房價另類推手；盧市府應拿出對策，讓台中市民「居易」。議員謝明源、蕭隆澤說，台中是六都平均薪資最低，房價又高，令人擔心。

民進黨台中市議員（左起）謝明源．陳淑華、邱素貞、蕭隆澤要求市府針對房價炒作要有作為。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員（左起）謝明源．陳淑華、邱素貞、蕭隆澤要求市府針對房價炒作要有作為。記者陳秋雲／攝影

台中市 薪資

延伸閱讀

中捷試營恐再延 盧秀燕：安全第一不為通車而通車

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

世界唯一LAN PARTY電競閉幕 盧秀燕：大門永遠為你們開

反萊豬國民黨一代不如一代？盧秀燕：為國人健康發聲

相關新聞

議員批中捷履勘無用 盧秀燕：同意無限期後延試營運

中捷從日本進口的9列車廂有7輛出問題，市長盧秀燕要求負責承包工程的北捷局查個心落石出。民進黨台中市議員陳淑華今質疑，北捷...

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

彰化縣今年花椰菜評鑑，冠軍由花椰菜故鄉溪湖鎮農民抱走，亞軍、季軍和兩名優勝都是大城鄉農民奪下，而且得獎農民都住魚寮社區，...

中警林志營12年關懷弱勢600件 警政署頒績優員警

警政署在前天頒發全國警察協助推行急難紓困績優員警獎項，全國共有8名員警入選，其中台中市警一分局警員林志營獲獎，成為台中市...

台中房價看一次漲一次買房掙扎 盧秀燕：打擊不法炒作

台中房價直直漲，除雙北，台中市今年第1季平均購屋總價首度站上千萬，達1059萬元，和7年多前實價登錄上路時相比，大增34...

影／后里泰安羽粼落羽松復古風開放 國旅風帶來人潮

國旅人潮不斷，台中后里泰安羽粼落羽松園區今年新增許多設施和裝置藝術，也首次收50清潔費，人潮不斷，今天周一有大批遊客入園...

疑中捷買到「車王」要求全換新 議員：否則民眾不敢搭

中捷公司今天公布綠線車隊另一節車廂連結器軸心也斷裂，另有6個軸心無法拆解，民進黨議員聯合質詢指，民眾已不信任現在的車廂，...

中捷列車系統性疑慮？北市：安全第一 正嚴謹解決問題

台中捷運停試營運，市長盧秀燕今早宣布，市府懷疑中捷列車仍有系統性疑慮，認為北捷局報告不周全，已退回北捷報告。對此，台北市...

爭取更新和新設大甲4處候車亭 中市府下月施工

台中大甲溪北地區是農業鄉村區，人口散居各處，公車主要集中於中山路二段，候車亭是地方人士自搭的簡易亭，無遮風避雨處，對通勤...

台中市雙十公車優惠 市民限定12/1日起95處綁卡

台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，明天開始進行綁卡，95處地點可辦理。

南投流感疫苗剩餘劑量不多 明起高風險慢性病可接種

天氣逐漸轉涼，各國新冠肺炎疫情仍持續升溫，衛生單位呼籲民眾盡快接種流感疫苗，南投縣衛生局表示，目前全縣流感疫苗共接種12...

中捷第二根連結器斷 議員點名柯文哲應道歉並說明

台中捷運綠線經全面檢修連結器發現第二根斷裂，台中市議員今早質詢，質疑原本的品質就有弊端，應要求負責簽約興建的北捷公司與台...

點燈、香油錢不再黑箱 彰化南瑤宮e化讓財務透明化

年關即將到來，明年牛年各寺廟開始接受信眾點燈，而寺廟的香油錢，常是代表香火是否旺盛的象徵，但財務是否透明化，也常令外界關...

熱門新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

剪髮30元 佛心理髮店隱身彰化伸港小巷

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。