爭取更新和新設大甲4處候車亭 中市府下月施工

台中大甲溪北地區是農業鄉村區，人口散居各處，公車主要集中於中山路二段，候車亭是地方人士自搭的簡易亭，無遮風避雨處，對通勤的學生和地方人士不方便，台中市議員李榮鴻今天召開會勘，要求交通局盡快新設及更新舊有候車亭以維護民眾候車權益，交通局表示，下月可施工，更新和新設候車亭。

市議員李榮鴻表示，大甲區縱貫線旁部分候車亭多為里長及地方仕紳自行搭建的鐵皮屋，年久失修且部分已鏽蝕，恐危及民眾乘車安全， 他曾在市議會定期會提案，要求市府盡速新設及更新改善舊有候車亭，為了解相關進度召開今天會勘，當地里長也參加。

台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處今天會勘後表示，大甲將更新和新設4處候車亭，預計今年底施行，包含新設大甲車站之候車亭及改善縱貫線南下站牌銅安厝、五里牌、日南等3站，改善民眾候車環境。