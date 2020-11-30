台中市雙十公車優惠 市民限定12/1日起95處綁卡

台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，明天開始進行綁卡，95處地點可辦理。

台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生明起可到市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、各區公所、各戶政事務所、6處捷運站(松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日)及市府公布的圖書館等95處申請地點辦理綁卡作業，明年起使用綁定卡片即可續享雙十公車優惠。

交通局說明，明起同步進行國、高中校園巡迴綁卡至12月31日，學童若在校已申請「兒童卡」將透過校園巡迴期間由學校發放。若未申請兒童卡，已滿6歲、未滿12歲的孩童家長仍可自備半票卡前往各申請地點辦理綁卡或12月15日以後前往各區公所申請兒童卡。

交通局長葉昭甫提醒，65歲以上丶身心障礙者使用台中市敬老愛心卡，不必綁卡即可享雙十公車優惠，未來搭乘公車10公里內不扣點，超過10公里最多扣10點。

非市民持電子票證搭乘公車，全票扣15元丶享5元優惠，後續再依實際搭乘距離下車時扣款。

葉昭甫提到，預先上網填寫申請資料，並攜帶國民身分證或健保卡等電子票證，節省現場等候時間。

交通局表示，市民限定綁卡作業自12月1日開跑，明年新政策實施後，95處申請地點仍將持續提供綁卡服務，民眾若沒有立即或經常搭乘公車的需求，也可於日後有搭乘需求時，再前往95個申請地點辦理。