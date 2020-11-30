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影／后里泰安羽粼落羽松復古風開放 國旅風帶來人潮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影

國旅人潮不斷，台中后里泰安羽粼落羽松園區今年新增許多設施和裝置藝術，也首次收50清潔費，人潮不斷，今天周一有大批遊客入園拍照打卡，業者說，一次入園費50元，當天可無限次進出園區。

后里泰安羽粼落羽松位於后里泰安國小旁，走過小徑就可看到農田旁的落羽松林，入口處有一片水池，落羽松樹影倒印池中，部分落羽松葉已逐漸轉黃和紅，吸引遊客拍照。

業者表示，10多年前他買此地，再向朋友租地，共8分地的落羽松林，也有部分落羽松矮化，刻意營造園區內落羽松層次感，讓地形和落羽松都有層次；近幾年在園區內新闢水池和裝置藝術，夕陽和落羽松倒影入鏡池中，有獨特美景；這處落羽松林未正式開放前，已有很多人從園區四面八方小徑自行入園拍照，秘境景點傳出，參觀人潮多，業者說，他們順勢而為，近幾年再整理後，今年正式開放入園。

泰安羽粼落羽松今年裝置藝術是復古風，擺放一輛復古轎車、二輛機車和一輛三輪車，供遊客拍照，周五、六、日都有攤車入園，販賣手作咖啡和甜點

今年10月16日開放後，每天吸引許多遊客入園，開放時間從早上8點30分到下午5點30分，沒固定休假日，臉書粉專會公告訊息，今天有許多旅行社帶遊客入園，業者表示，平日入園約400多人，假日近800人，如果園區內遊客人數太多，會彈性管制入園人數，確保防疫安全和遊客拍照品質。

台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影
台中后里羽粼落羽松今年首次收清潔費，園區內新增許多設施和裝置藝術，今天有很多遊客入園。記者游振昇／攝影

落羽松 裝置藝術 甜點

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