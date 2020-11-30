南投流感疫苗剩餘劑量不多 明起高風險慢性病可接種

天氣逐漸轉涼，各國新冠肺炎疫情仍持續升溫，衛生單位呼籲民眾盡快接種流感疫苗，南投縣衛生局表示，目前全縣流感疫苗共接種12萬6807劑，接種率達92.5%，剩餘約1萬190餘劑，由於已逐步提升至目標接種率，自12月1日起，恢復50至64歲無高風險慢性病成人。

南投縣衛生局指出，每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎..等疾病，嚴重時造成死亡，一般人接種流感的保護力達30至80%，接種流感對健康成年人達70至90%保護效果，對老人則可降低50至60%嚴重性併發症，以及減少80%死亡率。

疾管科表示，由於65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群接種率已達標，自12月1日起，將恢復50至64歲無高風險慢性病成人，接種公費流感疫苗；衛生局呼籲，凡符合公費接種資格的對象，可先洽詢縣內流感合約院所，確認有疫苗後攜帶健保卡儘速完成接種，以及早獲得流感保護力外，平時外出仍要保持社交距離，落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣。