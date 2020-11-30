點燈、香油錢不再黑箱 彰化南瑤宮e化讓財務透明化

年關即將到來，明年牛年各寺廟開始接受信眾點燈，而寺廟的香油錢，常是代表香火是否旺盛的象徵，但財務是否透明化，也常令外界關注，因此彰化市公所將公所代管的彰化南瑤宮等5座宮廟，導入新的點燈及香油收銀系統，從明天（12月1日）起開始線上作業，讓財務透明化，進而提升管理與績效。

彰化市南瑤宮啟用點燈及香油收銀系統同時，也自明天起，開始接受市公所代管的南瑤宮、元清觀、關帝廟、開化寺、慶安宮，明年辛丑年的點燈服務，包括光明燈、太歲燈、文昌燈等，其中，南瑤宮點燈收入，一年超過1000萬元，金額最龐大，即率先啟用點燈及香油收銀系統。

由市公所代理的各宮廟香油錢收入，常被外界認為是各宮廟代表人、市長的「小金庫」，雖然有其收支的規定，但仍被質疑不夠透明化，有損信眾權益及宮廟的受信任度，市長林世賢上任後，即決定進行改革，

林世賢說，南瑤宮將原本的點燈系統做進一步的功能提升，並做網路連結，將每筆香油錢收入回傳登錄寺廟系統，隨時查核，除符合時代潮流，提供香客更好的服務外，實現他對市公所代管寺廟管理的財務透明化目標，進而提供寺廟的管理與績效。