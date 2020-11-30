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中捷試營恐再延 盧秀燕：安全第一不為通車而通車

中央社 / 台中30日電

台中捷運綠線出現第2支列車連結器軸心斷裂情形，試營運與通車時程恐再延後，台中市長盧秀燕今天表示，「不會為通車而通車，安全是唯一最高原則」。

台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，台中捷運公司宣布暫停試營運，要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工逐一檢測所有電聯車連結器軸心；昨天發現有列車第2支軸心斷裂，市府要求北捷局擴大檢測。試營運與通車時程恐再延後。

台中市長盧秀燕今天證實，昨天和北捷局開會，對於北捷局提出的報告有疑慮且不滿意，因此退回報告。她指出，將所有列車停下全面檢測，而非只停下當時故障的車輛，就是希望做全面性的檢測，北捷局提出的檢測報告不夠周全、完善。

她指出，懷疑有系統性的問題，但北捷局在報告中並未提到，開會時市府提出疑慮，在日本組裝的那一組是否有問題，希望北捷局就系統性問題答覆，所以將報告退回，盼盡快做全面性的檢測報告，並提出解決方案。

原本預定12月19日通車，盧秀燕強調，「不會為通車而通車，安全是唯一最高原則」，試營運、通車的恢復，完全看北捷局的報告及解決方案是否可以放心、滿意，不會在這些問題水落石出、澄清前，為了通車而通車。

中捷公司董事長林志盈表示，29日檢測結果，36個軸心檢測目前30個軸心正常，另6個軸心有無法拆卸的狀況，有1列車在調度時出現類似斷裂情形，都是日本組裝的，擔心有系統性的問題，要求北捷局從設計、材料、製造、安裝等面向擴大檢測，再提方案。

台中市交通局長葉昭甫表示，安全是最高原則，必須等北捷局提出擴大檢測的報告後，才會討論相關通車規劃。

台中捷運 北捷

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