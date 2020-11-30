中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

「為什麼日本製原裝進口的這批車廂都有問題？」中捷董事長林志盈今天受訪指出，在日本組裝、原裝進口

的9輛列車中有7輛出問題，其中6輛連結器無法拆卸，2輛軸心斷裂，且都是美國出產的連結器。林志盈強調，這令人擔心且懷疑連結器涉及材料、組裝問題，要求北捷局再找第三方檢測，才能讓市民安心。議員批川崎重工是慣犯，出事不是偶然！

林志盈強調，這不是有問題的連結器拆下來換新就好了！他指出，出問題的列車都是在日本組裝、原裝進口的，這不是個案，而是有系統性問題。

市議員李中大罵川崎重工日前面對中捷綠線車廂連結器斷裂，只說「從來沒有發生過」解釋，從已知的資料，2017年川崎重工製造的日本列車底盤車架發生裂紋，2018年川崎重工交付給華盛頓都市交通管理局的車輛，又爆出焊料、布線、連結器處理等問題，在車廂事件方面「「川崎重工已經是慣犯！」

李中說，另2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，川崎重工替台中捷運綠線製造的車廂就是使用神戶製鋼所的材料，他上周質詢就指出「川崎重工出問題不是偶然，是必然！」