台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

台中捷運目前無法恢復試營運！綠線18列車廂檢測過程，又發現六輛連結器無法拆卸，其中一輛發生軸心斷裂，市府退回北捷局報告。

台中市長盧秀燕今天早上宣布，台中捷運在沒有完成系統性安全檢測，暫時將不會恢復試營運，她強調「安全是唯一的選擇」

台中捷運綠線因車廂連結器斷裂暫停試營運，經過多日來的全面檢修，發現有六隻無法拆解的連結器其中一支也有類似現象，台中市府要求北捷公司重新全面檢驗、再提方案等安全才能夠復駛。

中捷綠線第17列車11月21連結器軸心斷裂，台中捷運公司除立即宣布暫停試營運，並要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工逐一檢測所有電聯車連結器軸心。

台中市政府昨天召集北捷局、川崎重工及中捷公司討論檢測結果，然而北捷局的說明未能讓中市府滿意，中市府今天表示，安全不容妥協，已要求北捷局擴大檢測、再提方案，安全才能通車。

台中捷運公司說明，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，北捷局及川崎重工自11月23日開始檢測，截至昨日共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。

然而中捷公司發現，因拆解困難未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心在廠內調度竟出現與11月21日相似的斷裂狀況，且也是日本原裝進口的列車。由於出現第2支軸心斷裂，中市府昨日再召集會議請北捷局與川崎重工提出說明及解決方案，但北捷局的說明未讓中市府滿意，安全不容妥協，因此中市府要求北捷局必須從設計、材料、製造、安裝四大面向擴大檢測，再提方案。

台中捷運公司說明，北捷局原訂12月7日提初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。中市府強調，市府必須為市民把關，安全比通車重要，只有確保安全無虞的條件下，中市府才會同意捷運綠線恢復試營運或通車，請北捷局必須確實擴大檢測，才能確保安全無虞，讓全民安心。