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影／病友學畫紓心 豐原醫院辦請老師教纏繞畫
今年受新冠肺炎疫情影響，許多活動都被迫取消或延期，衛福部豐原醫院衛教護理師今天在歲末之際舉辦「感恩茶會」活動，邀請藝術教師教導病友們畫重複畫、纏繞畫，紓解心中因病痛之心。
豐原醫院精神科主任余俊彥表示，癌症患者因為疾病的關係，容易在心理層面出現緊張、焦慮、憂鬱等症狀，這些症狀其實可以藉由一些方式進行調適，像是目前最夯的重複畫或是纏繞畫等，屬於藝術治療領域，有助病情效益。
75歲謝姓病友表示，他不善於畫畫，透過老師的教學，自己也畫出一幅海邊風景畫，海鷗翱翔天際，悠閒享受涼風，彷彿自己坐在畫裡，靜靜享受，心裡也變得輕鬆自在。
豐原醫院院衛教護理師黃綺麗也表示，今年受疫情影響，許多病友會活動雖然延期舉辦，但病友的健康仍然以電話方式持續關心，讓他們感受到身邊有護理人員持續陪伴他們對抗病魔、一起抗癌。
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