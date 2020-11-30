影／病友學畫紓心 豐原醫院辦請老師教纏繞畫

今年受新冠肺炎疫情影響，許多活動都被迫取消或延期，衛福部豐原醫院衛教護理師今天在歲末之際舉辦「感恩茶會」活動，邀請藝術教師教導病友們畫重複畫、纏繞畫，紓解心中因病痛之心。

豐原醫院精神科主任余俊彥表示，癌症患者因為疾病的關係，容易在心理層面出現緊張、焦慮、憂鬱等症狀，這些症狀其實可以藉由一些方式進行調適，像是目前最夯的重複畫或是纏繞畫等，屬於藝術治療領域，有助病情效益。

75歲謝姓病友表示，他不善於畫畫，透過老師的教學，自己也畫出一幅海邊風景畫，海鷗翱翔天際，悠閒享受涼風，彷彿自己坐在畫裡，靜靜享受，心裡也變得輕鬆自在。