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彰化縣埤頭炸彈媽今選新年爐主 連得10個聖筊才當選

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉合興宮舉行擲筊決定新年爐主，由管委會主委楊龍河（右）主持儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興宮舉行擲筊決定新年爐主，由管委會主委楊龍河（右）主持儀式。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉合興宮「炸彈媽」名聞遐邇，今天（農曆十月十五日）舉辦「收營」和置天台儀式，信徒在媽祖前擲筊產生2021生肖牛年（辛丑年）爐主林慶旻和副爐主王濟全，再依擲筊杯數較多者產生22名「頭家」，明年將擔任各項重要慶典的對外服務工作。

雖然今年新冠肺炎疫炎肆瘧，庚子年並不平靜，合興宮仍依照270多年古禮，舉行歲末收營儀式，請駐守轄區各方的神兵神將回來休息，管理委員會置天台向上蒼報告今年護佑生黎的績效，台灣疫情平靜，聘請法師誦經感謝天公庇佑。

各大媽祖廟每年擲筊產生新年爐主、副爐主和頭家，合興宮管理委員會主任委員楊龍河今晚主持擲筊儀式，在炸彈媽面前，信徒林慶旻連擲10個聖筊「十全十美」，當選辛丑年爐主，王濟全連擲7個聖筊「LUCKY 7」當選副爐主，明天上午爐主將迎回炸彈媽的分靈媽祖和爐主爐，副爐主迎回副爐主爐，頭家各自迎回令旗。

台灣民間相傳，值年爐主、副爐主和頭家因得到輪值服務神明的信物，不僅閤家平安，致仕經商無往不利，信徒都很樂意兼任神職。合興宮爐主、副爐主和頭家將組成對外服務團隊，接待進香、會香的友廟等業務。合興宮將在12月19日舉辦「謝平安宴」，新爐主的服務團隊將首次見習廟務。

台灣有很多關於二次大戰期間，美國空軍飛行員在雲端看見一位少女拎起裙角接住炸彈的傳說，合興宮附近就有一枚未爆彈，合興宮媽祖神蹟更被認定，信徒尊稱為「炸彈媽」。

彰化縣埤頭鄉合興宮在廣場置天台。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興宮在廣場置天台。記者簡慧珍／攝影

炸彈 媽祖

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