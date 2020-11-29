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彰化火車站前耶誕樹亮起來 為耶誕系列活動暖身

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場。記者林敬家／攝影
彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場。記者林敬家／攝影

彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場，活動開始有超弦室內樂團表演及百人合唱，為耶誕系列活動展開序幕， 12月18日將在美術館舉行耶誕音樂會，12月19日配合冬至在體育場下午4時起有搓湯圓，晚上有彰化之光強勢回歸音樂會。

彰化縣長王惠美說，充滿愛與感恩的節日即將來臨，縣府推廣多元文化，希望不同的宗教能互相瞭解，互相包容，音樂河社會福利協會已連14年在彰化市舉辦聖誕系列活動，相信在主耶穌的恩典與祝福下，所有人都平平安安，也將愛傳出去。

除了音樂會，12月27日在縣府廣場舉辦也「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」，攤位由去年的40個增至52個，將發出1000張面額100元免費聖誕園遊券給各教會關心的弱勢家庭，在疫情當下，期盼聖誕節的好消息，為每個人帶來希望。

彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」今晚點燈，彰化縣長王惠美出席。記者林敬家／攝影
彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」今晚點燈，彰化縣長王惠美出席。記者林敬家／攝影
彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場，百人合唱展開序幕。記者林敬家／攝影
彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場，百人合唱展開序幕。記者林敬家／攝影

王惠美 聖誕節

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