彰化火車站前耶誕樹亮起來 為耶誕系列活動暖身

彰化縣「2020愛在彰化聖誕歡樂嘉年華」點燈儀式今晚在彰化火車站前廣場登場，活動開始有超弦室內樂團表演及百人合唱，為耶誕系列活動展開序幕， 12月18日將在美術館舉行耶誕音樂會，12月19日配合冬至在體育場下午4時起有搓湯圓，晚上有彰化之光強勢回歸音樂會。

彰化縣長王惠美說，充滿愛與感恩的節日即將來臨，縣府推廣多元文化，希望不同的宗教能互相瞭解，互相包容，音樂河社會福利協會已連14年在彰化市舉辦聖誕系列活動，相信在主耶穌的恩典與祝福下，所有人都平平安安，也將愛傳出去。