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彰化縣醫師公會70周年 醫師說出這一年防疫心聲
彰化縣醫師公會今天舉辦成立70週年慶祝活動，彰化縣醫師公會理事長連哲震也代表講出心聲，他表示，這一年來，醫師們其實受了非常多的委曲，病人量下降，以及對於病毒的恐懼等，但認為有必要舉辦這次活動為彼此鼓舞，也展現台灣在防疫只會中心帶領下，國人配合的成果，才有機會舉辦大型活動。
副總統賴清德、衛生福利部長陳時中等各界貴賓今天都前來祝福，彰化縣長王惠美也受邀參加，她說，在民國39年可以說醫療貧乏，且經濟也尚未起步之下，彰化醫師公會能夠從開始成立到今天的規模，謝謝歷屆理事長的用心，以及醫療團隊的付出，才能夠讓彰化縣這麼健康、安全。
王惠美說，今年是非常辛苦的一年，因為有新冠肺炎疫情的衝擊，大家站在醫療的第一線，冒著有生命危險的風險守護大家。世界各國現今有的封城，有的沒辦法來去自如，台灣仍然可以這麼自由走動，有非常亮麗的成果，要謝謝衛福部陳時中部長的領導，也要謝謝衛生局葉彥伯局長，以他在公衛的專業，帶領著所有團隊，讓彰化縣民能安全平安。
衛生局表示，彰化縣醫師公會從1月28日開始公告進入醫療院所全面配戴口罩、門口體溫測量、利用健保卡查詢旅遊史、落實執行發燒篩檢、協助本縣關懷中心通報就醫民眾醫療服務、新冠肺炎採檢等工作，並協助居家檢疫或居家隔離民眾進行通訊診療服務，對於防疫工作之貢獻功不可沒。
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