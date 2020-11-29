世界唯一LAN PARTY電競閉幕 盧秀燕：大門永遠為你們開
一連3天的「WirHouse 2020電競社群全國派對」今閉幕，市長盧秀燕親自前往頒獎，同時致詞感謝主辦單位把活動辦在台中市，未來仍歡迎到台中市辦電競活動，因為電競就是「酷運動、酷產業」，台中市的「大門永遠為你們而開」。
舉辦此次活動的4Gamers創辦人暨執行長黃智仁，也曾自2014年起在台北市舉辦名為「WirForce」的LAN PARTY，這次在台中市的活動則取名為「WirHouse」。
他致詞時指出，因為疫情的關係，玩家們帶著電腦一起來連線的LAN PARTY，全世界只有這一場，而活動能在兩、三個月裡就等籌備起來，他十分感謝台中市政府在各方面的協助。
黃智仁說，WirForce在北部已好幾年，北部有北部的資源、文化，到了台中，他們改為用House、家，希望凝聚玩家之間；而一個好的活動不是複製，最重要是因地制宜的去量身訂做、屬地主義，這才是最重要的。他強調，今年的主題是「向經典致敬」但要活出自己的樣貌。
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