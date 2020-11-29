228台中人的二七部隊漫畫出版 百歳隊長現身回顧

台中市新文化協會歷經1年努力，推出「二七部隊〈上〉」漫畫，今天舉行新書發表會，100歲的二七部隊長鍾逸人丶促進轉型正義委員會主委楊翠、國家人權館館長陳俊宏都出席。鍾逸人現身回顧73年前228混亂時空，讓全場動容，格外發人深省。

228事件1947年2月27日發生在台北大稻埕，因取締私菸引發流血不幸，風暴迅速擴散全台。台中民眾怒而包圍警局、憲兵隊、營區接收武器後，成立「二七部隊」約400多人參加，政府失能時擔起台中市的治安、秩序維護。

當年3月12日國府整編廿一師即將抵達台中時，為免在市區引燃戰火，集體退至埔里山城準備和廿一師決戰。

作者王永成目前完成上集，從3月1日台中山雨欲來風滿樓氣氛，到3月12日二七部隊退出台中市區，12天台中市區歷經群眾示威、遊行、包圍公署外，民軍攻打教化會館，從下午鏖戰至深夜，國府軍不敵投降，二七部隊攻下干城營區駐紥、訓練、分配任務，台中女中學生照顧傷患，捏飯糰供應，記實呈現台中青年在動亂中的表現。

新書發表會今天下午在中央書局舉行，由新文化協會執行長丶此書總顧問陳彥斌主持，王永成透露他畫出血淚印記，畫出抵抗詩篇，主編、撰寫腳本的洪碧梧訴說，為何「這是一本要大聲念出的漫畫」台語文翻譯廖淑鳳告訴大家讀出台語文對白的「氣口〈台語〉」。

陳彥斌說，漫畫未演先轟動，網路社群熱烈迴響，協會自2016年起舉辦「重現二七部隊座談會」「重現二七部學術研討會」丶拍攝兩版「二七部隊紀錄片」2017年興建二七部隊紀念碑後，再一次紀念二七部隊歷史獻禮。