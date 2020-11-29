台中同濟會友西玉玄濟助會 送愛到伯拉罕長照機構
台中市東海國際同濟會得知和平區「伯拉罕居家長照機構」亟需各類資源和協助，今與台中市玉玄濟助會發起聯合捐贈，台灣總會中C區14個友會都共同參與，以整合醫療、復健、居家服務方式，讓重症長輩可以得到妥善的照顧模式，把愛傳遞到偏鄉。
東海國際同濟會會長連芳儀說，會員們經由實際訪視，了解伯拉罕機構的長照器具缺乏，以及在發展上的需求。會員們因此規劃替機構添購器具、募捐公益晚餐，並提供部落青年的學習機會，希望用善良的力量感染身邊的人，成為自己及別人生命中的貴人。
今天，他們和各友會給予機構的重症照顧補助、公益晚餐、照服員相關配備等，也幫助身障年輕人學習電腦技能，提供筆記型電腦1台，另也向同濟總會申請救濟金。另外，還贈送伯拉罕工作團隊筆電1台以及雙崎敎會文化健康站冰箱1台。
另外，東海會前會長施清煬亦捐贈圖書給博屋瑪、象鼻、士林、平等、梅園等5所小學，以及東海之友謝先生捐贈20萬元給伯拉罕。台中市玉玄濟助會也捐助達觀、雙崎、烏石坑、谷關、新社等社區100個家庭冬令救濟物品。
連芳儀說，台中市東海國際同濟會已邁入第9年，會員們曾到南投的中寮鄉、信義鄉、仁愛鄉，新竹的尖石鄉，和苗栗的泰安鄉等偏鄉服務，留下足跡。未來，他們的熱情不會消退，這份愛與堅持也會持續下去。
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