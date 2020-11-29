下雪了 聖誕初雪開花就怕光害

耶誕節的應景花卉除了聖誕紅，近10年引進的「聖誕初雪」也廣受歡迎，白花陪襯紅葉，分外美麗。今天彰化縣田尾鄉鳳凰園藝業者許再生說，聖誕初雪較容易照顧，盆栽和土植兩相宜，但和聖誕紅一樣都不適合太多光照，應避免照光過久。

彰化縣田尾公路花園各家園藝商店門市，大多擺出聖誕紅和聖誕初雪，聖誕紅有紅、粉、黃、白四種色系，變色葉子通常以大為美，聖誕初雪原名白雪木，白色花朵小，呈聚繖花序排列，頗有數大便是美的姿態，開花時間跟聖誕紅差不多，二者放在一起，白雪木花開如細雪而得名。

鳳凰園藝業者許再生表示，價格上，聖誕初雪和聖誕紅幾乎一樣，但較好照顧，可生長一大片像銀色雪花覆在綠葉，可是這兩種耶誕節的應景植物都怕光照過多，除了白天的正常日照，應避免夜間放在日光燈照射的地方，如果四周夜間照明良好，不妨移走聖誕紅和聖誕初雪。

田尾公路花園的聖誕初雪盆栽，從3吋盆到7吋盆，價格50至300元之間，一尺盆800元起跳。彰化縣也有聖誕初雪的「雪景」可賞，就在明道大學校園，此時「初雪」乍現，將一路開到翌年2月，成為校園網紅景點。