彰化36個守衛家庭小衛星 課後照顧偏鄉兒少展才藝
彰化縣偏鄉學生嚴重外流，為了留住生源，國中小學各顯神通連結資源開辦課後照顧班，縣政府舉辦「彰化囝仔好幸福」驗收今年度課後照顧成果，對外展現小朋友的多元才藝，說服家長就近送孩子就學。
縣長王惠美今天表示，縣政府媒合21個社區發展協會和社會福利團體，設立36個弱勢課後照顧據點，落實「弱勢家庭子女社區照顧服務」和「脆弱家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星）」，成果展不但有學生賣力表演，各據點也展覽活動照片、學生作品，呈現兒少的品格教育、才藝培養、職涯探索、數位學習，和自立生活技能訓練等各項成果。
彰化囝仔好幸福課後照顧成果展在田中鎮龍江館熱鬧展開，社團法人彰化縣南彰化生活美學協會的二水國小據點，表演藝童弄獅打鼓揭開序幕，各個據點展示平日辦理成果的資料和照片、DIY體驗活動，增進親子關係，新二代團體也身穿民族服裝參加，會場熱鬧滾滾。
縣政府表示，課後照顧成果展除了展現彰化縣社會福利團體，及社區發展協會在課後照顧投入的成果，各單位藉此機會交流，互相觀摩，縣政府希望加強民眾認識縣內課後照顧據點，願意投入課後照顧服務行列，讓偏鄉兒少獲得妥適的照顧與關懷。
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