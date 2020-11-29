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剪髮30元 佛心理髮店隱身彰化伸港小巷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
柯燕珠從事家庭理髮，剪髮只收30元，相當佛心價。記者林敬家／攝影
柯燕珠從事家庭理髮，剪髮只收30元，相當佛心價。記者林敬家／攝影

彰化伸港鄉一家家庭理髮髮店店家開店30多年，剪頭髮只要30元，多年來沒漲價，理髮師柯燕珠除了在家幫人剪髮，也到社福機構免費幫人義剪，她說，錢夠用就好，現在剪髮只是為了和老朋友聚聚聊聊，但若不收錢，客人不敢來，只收30元是皆大歡喜。

柯燕珠住在伸港鄉30多年，她說，國小畢業未繼續升學，很早就開始學美髮，之後到鹿港學功夫，回到伸港開店，從以前開始剪髮就是30元，現在燙髮也維持300元，許多住在外鄉鎮的人都會專程來剪髮，也有年紀太大無法行動者，她還會專程到對方家剪髮。

柯燕珠的理髮廳就在自家的客廳，現在主力照顧孫女，但只要客人上門，她便將孫女寄放在鄰居家，開始工作，剪髮工具一應具全，即便便宜收費，柯燕珠剪髮也很仔細，客人說，柯燕珠熱情，說話風趣，與許多顧客成為他的老朋友，從小姐剪髮到當阿嬤，只收30元根本是做功德，現在根本找不到這樣的價格。

柯燕珠說，因服務的都是老顧客，大家感情都很深，做多少算多少，賺多少錢不是那麼重要。

柯燕珠從事家庭理髮，長期下來剪髮只收30元。記者林敬家／攝影
柯燕珠從事家庭理髮，長期下來剪髮只收30元。記者林敬家／攝影
柯燕珠住在伸港鄉30多年，從事家庭理髮，剪髮只收30元。記者林敬家／攝影
柯燕珠住在伸港鄉30多年，從事家庭理髮，剪髮只收30元。記者林敬家／攝影

剪髮 鹿港

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