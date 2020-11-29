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南投縣府辦百萬園遊會 鼓勵身心障礙者走出戶外

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排摸彩、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排摸彩、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影

為鼓勵身心障礙者走出戶外參與社會活動，南投縣政府今斥資百萬元辦理「國際身心障礙者日暨公益彩券園遊會」，除安排身心障團體才藝賽、闖關體驗等活動，並表揚長期踴躍進用身心障員工的企業，盼喚起更多單位重視及協助其穩定就業。

縣府社會處指出，全縣身心障人口近34000人，以肢體障礙達1萬人，約占3成最多，聽覺機能及多重障礙則分居二、三名，而為配合12月3日是「國際身心障礙者日」，鼓勵身心障民眾走入社會，因此以園遊會形式提前在本周末辦活動。

今天的「國際身心障礙者日暨公益彩券宣導活動」，現場園遊會攤位除販售餐飲及各身心障機構商品，也透過闖關體驗宣導社福政策，同時進行摸彩及身心障礙團體才藝競賽，給予縣內身心障朋友表演的舞台，讓他們從中找到自信和成就感。

南投縣長林明溱說，縣府財政拮据，但積極結合民間資源支持身心障福利政策，像免費乘車補助額度在5年前從每月300元調整為每月1000元，還逐年增購、汰換溫馨巴士，今更運用公益彩券盈餘獎助金等財源斥資百萬元辦理身心障活動。

社會處長林志忠也提到，為喚起更多單位重視身心障礙者就業權益，並協助其穩定就業，今也公開表揚明山別舘、嵩贊油封、久允工業等14個公司機關，感謝他們超額進用身心障礙者，支持性就業服務績優單位則為私立德安啟智教養院。

而為促進身心障者就業，各界可優先採購經衛福部認證的福利機構或庇護工場商品或服務，社會處表示，縣內現有7家單位提供30多樣產品，有需求可洽該處社福科或上優先採購平台查詢選購。

南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排闖關體驗、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排闖關體驗、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」表揚超額進用身心障礙者績優單位。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」表揚超額進用身心障礙者績優單位。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」，身心障朋友跟隨台上老師開心唱跳。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」，身心障朋友跟隨台上老師開心唱跳。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排身心障團體才藝賽、闖關體驗等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排身心障團體才藝賽、闖關體驗等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排身心障團體才藝賽、闖關體驗等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排身心障團體才藝賽、闖關體驗等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排闖關體驗、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今辦理「身心障公益園遊會」安排闖關體驗、有獎徵答等活動。記者賴香珊／攝影

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