生乳產量豐沛 全國「天噸牛」最多在彰化

彰化是畜產大縣，年生產生乳產量超過11萬公噸，全國第一，彰化乳牛節已邁入第14年，今天在秀水鄉龍騰公園舉辦，牛隻直接進到草地，不僅有乳品促銷品嚐、DIY，還介紹彰化酪農產業、親子趣味競賽、寫生、野餐布置比賽等，吸引親子到場同歡。

彰化縣長王惠美說，彰化有109戶乳牛飼養戶，飼養乳牛約2萬7000頭，泌乳牛約1萬4900頭，占全國23.26%，牛奶是鈣的重要來源，歡迎民眾選購彰化優質的國產牛奶，縣府不斷推廣「彰化優鮮」品牌，包括在小三美日、郵局i郵購網路平台都設有彰化農特產品專區，近期再與東森購物台合作，把彰化優質產品行銷出去。

行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所長蕭振文表示，彰化縣的奶牛所生產的生乳占全台灣四分之一，彰化的酪農投入很多精神與金錢在做產業的轉型，有很多的標竿酪農，養出來的牛一年可生產10公噸以上，稱為「天噸牛」，天噸牛的頭數在全台灣的縣市中，彰化排第一名。