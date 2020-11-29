佑統董座妻生產童醫院急手術 感恩捐贈加大尺寸輪椅

佑統企業今天捐贈加大尺寸輪椅給童綜合醫院，照顧大體型民眾需求，佑統企業董事長吳金龍表示，他一直很感恩童綜合醫院，當年他妻子生產時因為胎盤早期剝離，童醫院婦產部主任簡陳榮半夜飛奔至產房緊急手術，才挽救了妻子與兒子的生命。

童綜合醫院為了提供行動不便者能夠方便就醫，在各入口處與病房區域都有輪椅借用服務，營造溫馨的無障礙就醫空間；立法院副院長蔡其昌清水服務處人員在醫院就醫時，發現目前醫院借用的輪椅都是市面上常見的一般尺寸大小，座寬約44到48公分，對體型大的民眾不方便。

蔡其昌得知後引介在地企業佑統公司董事長吳金龍捐贈大尺寸輪椅，吳立即訂製了10台特殊尺寸的輪椅，將座寬加大到55公分，希望能服務更多有需要的大體型病人，讓就醫過程更加舒適與安全。

佑統企業董事長吳金龍表示，他一直很感恩童綜合醫院，當年妻子生產時因為胎盤早期剝離，婦產部主任簡陳榮半夜飛奔至產房緊急手術，才挽救了妻子與兒子的生命；他感謝立法院副院長蔡其昌和清水服務處人員的牽線促成，有此機會回饋並幫助更多病人，他真的很謝謝醫護人員。

童綜合醫院副院長吳肇鑫副指出，醫院不斷地引進人才與最新設備，盡心盡力提供民眾最優質的醫療服務，在以病人為中心的服務過程中，難免不夠周全，還好有社會上許多善心企業與人士的協助，一起照顧民眾需求。