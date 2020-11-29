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彰化限定超市「彰化百貨」年底連收3家 在地人不捨
彰化沒有百貨公司一直讓彰化人遺憾，但彰化人也常自我安慰，「彰化沒有百貨公司，但我們有彰化百貨。」但彰化百貨彰南店宣布12月收攤，店員也證實，鹿港店、和美店也經營到今年12月底，其餘店家也會陸續朝向其他規劃，突如其來的消息，讓不少彰化人惋惜。
彰化百貨10年前在彰化縣內還有7家店面，去年位在彰化鬧區的三民關店後，改經營連鎖藥妝店，現在只剩彰南店、中正店、和美店、鹿港店以及芬園店，老店面陪伴彰化人走過30多年，彰化百貨彰南店貼出公告「因租約到期，將於12月15日結束營業」。
彰貨百貨彰南店距離關店只剩半個多月，許多人得知消息當很震驚，就連當地里長也是到今天才得知消息，今天彰南店仍正常補貨，店員說，在關店前都正常運作，之後可能是連鎖超市接手。
有消費者指出，彰化百貨的餅乾零食真的便宜，但內部裝還和整理有待加強，有的店面也不好停車，若有專業的連鎖業者來做整體規劃，也可以滿足社區的消費需求。也有網友出，在連鎖超市還沒盛行前，都是彰化百貨購物，算是彰化人的回憶，關店真的很不捨，真的是「時代的眼淚」。
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