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疫情影響家扶募款 「大豬公」即時送來3萬餘元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名年輕人昨抱著一隻大豬公存錢筒到北台中家扶中心，表示那是他父親一年來存下的，要捐給貧困的弱勢兒童。經過清點，總計有3萬多元。圖／取自北台中家扶中心臉書
一名年輕人昨抱著一隻大豬公存錢筒到北台中家扶中心，表示那是他父親一年來存下的，要捐給貧困的弱勢兒童。經過清點，總計有3萬多元。圖／取自北台中家扶中心臉書

受新冠肺炎疫情影響，社福單位募款困難。台中市北台中家扶中心上午指出，他們下個月6日舉辦的歲末送暖活動，預計要送出500份的「愛的物資包」給弱勢家庭，但從8月起募集，至今尚有200份的缺口，希望社會善心人士給予支持。

督導傅俊豪上午指出，一名年輕人昨抱著一隻大豬公存錢筒到北台中家扶中心，表示那是他父親一年來存下的，要捐給貧困的弱勢兒童。經過清點，總計有3萬多元，非常感謝這位年輕人。

北台中家扶中心主任劉正文說，他們每年歲末皆會舉辦送暖活動，今年預計邀請500個弱勢家庭參加，活動在大里區的市立大里高級中學舉辦，除了親子活動、自強家庭的表揚，也將送給每戶物資包，內容有電風扇、麵條、衛生紙、清潔沐浴用品等，讓弱勢家庭節省一筆添購花費，但是至今仍短缺200份。

他說，歡迎大家為愛接棒，捐助物資包，讓活動當天能有足夠滿滿的「愛」連絡電話（04）24180635。

一名年輕人昨抱著一隻大豬公存錢筒到北台中家扶中心，表示那是他父親一年來存下的，要捐給貧困的弱勢兒童。經過清點，總計有3萬多元。圖／取自北台中家扶中心臉書
一名年輕人昨抱著一隻大豬公存錢筒到北台中家扶中心，表示那是他父親一年來存下的，要捐給貧困的弱勢兒童。經過清點，總計有3萬多元。圖／取自北台中家扶中心臉書

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