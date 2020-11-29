1985音樂公寓義賣CD卡帶 為南投家扶園遊會暖身

受新冠肺炎疫情影響，國內公益勸募不如以往，南投縣中興新村文創聚落店舖「1985音樂公寓」為此昨傍晚在店旁辦理公益音樂會，並義賣未拆封CD及卡帶，所得款項將捐給南投家扶，也為12月6日登場的「家扶冬暖慈幼園遊會」提前暖身。

1985音樂公寓指出，1985年非洲衣索比亞發生嚴重飢荒，美國樂壇發起「四海一家」活動，這是人類史上首次跨國性援助，開啟國際人道救助的先例，也掀開1980年代歐美流行音樂蓬勃發展的契機，受其影響和感召，便以此為該店命名。

而今年全球受到新冠肺炎疫情侵襲，1985音樂公寓盼有實質行動為地方盡心力，善盡社會責任，同時帶動家鄉藝文發展昨傍晚邀集民歌藝人羅吉鎮、台中二中、彰化高中、僑泰中學、雙十國中、光復國小等音樂班學生辦理小型公益音樂會。

1985音樂公寓店長曹子傑今表示，除以音樂會形式推廣公益，也把音樂帶進中興新村讓村子更精彩美麗；此外，該店更捐出數百卷未拆封CD 及卡進行義賣，後續會將義賣所得全數捐給南投家扶中心，用行動做公益實現他們的開店理念。