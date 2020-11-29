台灣大道二段不平如騎碰碰車 市府明起施工30天燙平
為改善台灣大道機慢車道路面龜裂、不平，台中市府建設局明天起起至12月30日，將全天候、全路段封閉台灣大道二段五權路至民權路，往西向機慢車道，用路人提早改道。
建設局表示，原行駛慢車道的汽車及公車須改行台灣大道快車道，機車族則改由日興街轉西屯路。
建設局長陳大田表示，台灣大道是台中東西主要幹道，車流量密集度極高的路段，路面在高強度使用、輾壓下，造成龜裂及不平整情。慢車道地管線密佈，施工挖埋、復舊後品質不一，導致機慢車道上路面破損加劇，路面修修補補成常態，影響通行安全。
陳大田說，針對瀝青路面下密布的管線進行降埋或加固工程，提升瀝青面層的使用壽命，接續機慢車道路面燙平作業，跨年就可看到清爽平整的路面。
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