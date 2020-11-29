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不輸田中馬 今天伯立歐蕎麥公益路跑星光熠熠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第七屆伯立歐蕎麥公益路跑今年多了明星路跑團。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第七屆伯立歐蕎麥公益路跑今年多了明星路跑團。記者簡慧珍／攝影

天還沒亮，國立二林工商運動場已經擠滿約3000人，有影視明星團隊、有身障者「小比」和媽媽，為這場被稱作「地表最有愛的公益路跑」暖身，半馬賽道補給站多達14站，熱心廠商和店家供應牛排、龍蝦、壽司等美食，和跑者一起為勸募伯立歐家園出錢出力。

參加第七屆伯立歐蕎麥公益路跑的民眾不畏今晨冷風，齊聚二林工商運動場摩拳擦掌，彰化縣小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑及多名民代歡迎民眾為愛而跑。王惠美不忘行銷振興三倍GO，呼籲大家跑完回來多買伯立歐蕎麥公益路跑的義賣品，攤商賣多少捐多少，民眾購滿500元可上網登錄振興三倍GO抽獎，「有登錄有機會把轎車開回家，沒登錄開不回家。」

今年伯立歐蕎麥公益路跑「星光熠熠」，最近剛出新書並熱衷路跑的田中千繪報名21公里組，電視節目「戲說台灣」及八點檔連續劇明星梁佑南、元六、陳子強、洪喻蕎等人參加7公里組，重度腦性麻痺者「小比」由母親陳嘉齡推著響應這場路跑，報名11公里組。

陳子強說，明星演員通常睡到中午才起床，今天為了參加伯立歐公益路跑，都起個大早。梁佑南表示，伯立歐公益路跑很有意義，她全家都報參加，希望大家起出活力和健康。陳忠盛、王惠美、蔡詩傑及公益大使陳子強等人在校園口舞台區鳴槍，明星團隊和田中千繪等人氣路跑者約6點35分起分組開跑。第一名回到原點的跑者是7公里組，費時約24分鐘。

陳忠盛說，台灣身障者面臨雙老問題，彰化縣現有約6萬8000名身障者，數年前他拜訪重度小兒麻痺會員，會員母親憂心自己身故後，不知要託付誰照顧兒子，那位母親送他到門口，滿面愁容深烙他心底，決定籌建不分障別的養老家園，估計需自籌8000萬元，政府對等補助，目前籌措約2700萬元，還不到自籌款1/3，請民眾協助伯立歐家園早日建成。

賽道沿著斗苑路、二林仁和宮，在儒林路盡頭折返，欣賞美人樹嫣紅花朵與蕎麥花田，二林地區熱心廠商和商家除了支持在地特產蕎麥美食，還贊助龍蝦、牛排、紅酒、壽司及麥當勞等14個攤位美品，盛況雖不如田中馬，但公益熱情滿分。陳忠盛感謝縣長王惠美把伯立歐公益路跑納入彰化馬拉松嘉年華，也感謝500多名志工相助，期待眾星相挺提高能見度，匯集所有的愛心力量，將這份愛延續蔓延，一起為伯立歐而跑，一起用愛建家園。

重度腦麻者「小比」由母親陳嘉齡推著參加伯立歐公益路跑。記者簡慧珍／攝影
重度腦麻者「小比」由母親陳嘉齡推著參加伯立歐公益路跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第七屆伯立歐蕎麥公益路跑今年多了明星路跑團。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第七屆伯立歐蕎麥公益路跑今年多了明星路跑團。記者簡慧珍／攝影

路跑 身障者 王惠美

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