環署明年加嚴放流水標準 中市環局提醒300家業者因應

行政院環境保護署公告明年1月1日起加嚴或新增「放流水標準」部份管制項目與限值，台中市政府環保局通知轄內近300家列管事業及早因應。

環保局表示，中央2017年12月25日發佈修正「放流水標準」維護水體品質、降低農地汙染，加嚴重金屬等9項限值，並新增「錫」管制項目。

環保局指出，已通知全市300家列管業者。包括排水量每天150噸以上的金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業等事業；每天排水量500噸以上的晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、化工業、印刷電路板製造業等；無排水量限制的科學工業園區、石油化學專業區等專用汙下水道系統。

為進一步減少水體氨氮排放總量，金屬表面處理業或電鍍業、製革業丶廢棄物掩埋場和發電廠等及其他工業區汙水下水道系統，新增「氨氮」管制項目。

環保局說明，相關業者明年1月1日前須完成廢水處理設施改善及許可證變更。無須改善即符合標準業者，應檢視其許可內容（如質量平衡計算結果的排放水質）是否符合加嚴標準限值。