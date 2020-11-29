台中旱溪自行車木棧破損改鋪水泥 市府：今年完成6處

旱溪自行車道2010年建置，部分區域鋪面嚴重損壞，台中市政府交通局陸續改善沿線木棧鋪面改為混凝土。

台中市北屯區在旱溪丶捷運機場附近鋪設長距離的木棧道，不少民眾利用沿線木棧道散步丶騎腳踏車，是熱門休憩所在。

交通局長葉昭甫表示，旱溪東路自行車木棧道因橫梁底部的木料支撐力下降，導致上層板材固定不易，部分鋪面陸續出現破損情況，影響行車安全，經評估後將原木板鋪面改為混凝土鋪面，並翻新周邊設備，除增加耐用性及安全性，也降低後續維護成本。