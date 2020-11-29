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台中東勢木瓜園被破壞 林佳龍買12箱青木瓜挺受害果農

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢劉姓果農的木瓜園，11月9日被破壞。圖／民眾提供
台中東勢劉姓果農的木瓜園，11月9日被破壞。圖／民眾提供

24歲劉姓果農為照顧罹癌父親，回台中東勢種木瓜等果樹，本月9日他接到父親電話通知，趕到果園看，當場楞住，結實纍纍的木瓜都被惡意破壞，果實落滿地，他說很氣又痛心，希望有目擊者幫忙捉破壞者；交通部長林佳龍獲知訊息後，向劉姓果農買12箱青木瓜相挺，他說，果農的心血毀 一旦，讓人心疼。

除了林佳龍相挺，交通部官員和民間企業都主動向果農買青木瓜，果農說很感激，因為將成熟的木瓜被破壞，目前只剩青木瓜可賣，林佳龍在臉書上問大家，他已收到12箱青木瓜，「大家有推薦的食譜嗎？」台中警方表示，目前仍未查出破壞木瓜園的嫌疑人身分。

劉姓果農在臉書說，他真的很難過，11月9日他和女友出去過生日。接到父親電話，說他的木瓜遭人惡意破壞，他立刻趕回去查看果園情況，看完後整個人都楞，滿地的木瓜，很多木瓜都還是會再長大的青木瓜，他馬上去警察局報案。

果農後來仔細發現，原本他放在木瓜樹下的鐮刀被人放在籃子上，而且破壞的手法很奇怪，如果是報復洩憤的話，對方大可以拿刀胡亂揮砍，卻是把木瓜一個一個的切下來，園裡有500多棵木瓜樹，對方幾乎都尋過一遍，很冷靜的在做這件事的。果農說，想起來真的會讓人害怕也讓人難過。

果農說，一年前他從一片長滿雜草的7分半的荒地開始整地、測量間距、挖溝、種植、撒肥、澆水，每天細心照顧，看著原本矮矮的木瓜樹好不容易長的很高大，卻不曉得被哪個人毀損。

他說，很痛心，很氣憤也很無力，因為父親罹癌，唯一的弟弟又因3年前的車禍腦部受創，至今日都還是只能靠輪椅來行動，母親照顧父親跟弟弟心力交瘁，家中經濟重任都壓在他身上。卻在最關鍵的時候遇到這種事情，他真的不知道要怎麼辦。

他說自己的果園在往谷關方向的龍安橋前路旁有個木瓜田，11月8日到9日間，如果有民眾目擊還請幫忙，和他聯繫。

交通部長林佳龍挺果農，向劉姓果農買12箱青木瓜。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍挺果農，向劉姓果農買12箱青木瓜。圖／取自林佳龍臉書

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