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中巿豐原東陽路去年豪雨塌2.6公頃 擋土牆進度近九成
台中連接新社到豐原之間的中88線(東陽路)去年8月邊坡崩塌達60公尺深、寬度80公尺，路基全部流失，整體塌陷將近2.6公頃。台中市政府建設局全力修復，目前擋土牆工程進度將近九成。
中88線一向是在地人往返豐原丶新社道路，去年豪雨衝擊整片山壁崩塌，原來的路基已經看不到，連道路旁的電線桿滑落山谷，路不成路，稜線以下幾乎全崩塌。
台中市政府只好封閉道路、禁止通行，部分民眾或農民往來豐原及新社，也必須改走石岡台3線繞道通行。
東陽路(中88線道)災害復建工程今年4月底開工，台中市議員張瀞分說，這項道路災害復建工程雖然長度只有90公尺，但因為當時爆發嚴重走山，路基都崩塌掉了，工程難度相當高，她感謝施工人員的辛勞，但也要轉達地方民眾的期盼，希望這項工程能如期如質完成。
建設局長陳大田說，這條道路連接豐原與新社，去年因豪大雨嚴重塌陷，整體塌陷面積高達2.6公頃，市府盡全力修復重建，目前擋土牆工程進度已經完成88%。
市長盧秀燕強調，為了東陽路災後復建工程，立委江啟臣和市議員張瀞分都積極關切爭取，這是連接豐原到新社的重要道路，地方民眾難免感到著急，不過，因為當時崩塌太嚴重，市府一定要顧及工程品質，一切以安全為最大考量。
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